SPOR Malatya'da 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SPOR Malatya'da 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi - Haber
Atletizm, Malatya, Güncel

SPOR Malatya'da 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi

Malatya'da 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendiTaha AYHAN- Ercan ATA/MALATYA, (DHA)-MALATYA'da, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi.

11.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:54
SPOR Malatya'da 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi

Malatya'da 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi

Taha AYHAN- Ercan ATA/MALATYA, (DHA)-

MALATYA'da, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi. Etkinlik kapsamında eski milli atletler Birsen Bekgöz, Merve Aydın Filiz ve Pınar Saka, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen TAF Çocuk Atletizm Şenliği, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Malatya'da gerçekleştirildi. Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen şenliğe 7- 12 yaş grubundan 700'e yakın çocuk katıldı. Başak Koç'un sunuculuğunu yaptığı ve yeni nesle atletizm ve spor sevgisinin aşılanmasının hedeflendiği etkinliğe TAF Başkanvekili Yasin Taş ve TAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Halil Akkaş'ın yanı sıra eski milli atletler Birsen Bekgöz, Merve Aydın Filiz ve Pınar Saka katıldı. Ünlü atletler, TAF Çocuk Atletizm Şenliği kapsamında çocuklarla birlikte etkinlik içindeki oyunları oynayarak, yarışmalarda çocuklarla eşlik etti. Etkinlik içinde doğru beslenme kliniği, beslenme ve fiziksel kapasiteye dair ölçümler ve çocuk atletizmi içinde bulunan eğlenceli atletizmi oyunları gibi bölümlerde yer aldı. Yaklaşık üç buçuk saat süren TAF Çocuk Atletizmi Malatya organizasyonunda, farklı okullardan yüzlerce çocuk atletizm ile tanıştı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Yasin Taş, "Survivor'da yarışan atletler, bizleri orada çok iyi temsil ettiler. Onların seyreden yeni çocukların hepsi 'bende böyle olmak istiyorum' diye düşünüyorlar. Yani onlara rol model oldular. Onlara ekstra teşekkür etmek istiyorum; geliyorlar ve burada gönüllü olarak faaliyetlerimize katılıyorlar. Onları rol model alan çocuklar burada görünce atletizme olan ilgi de artıyor" dedi.

Milli atlet Pınar Saka ise "Burada olmaktan mutluyum. Özellikle zamanında çokta bilinmeyen atletizm sporunun belki birazda Survivor'ın katkısıyla bilinmesi hem bu sporu hem de bizi ünlü haline getirdi. Bizde çocuklara spor sevgisini bu vesileyle aşılamak istiyoruz" diye konuştu.

Saka, atletizm sporunun en büyük zorluğunun çok fala bilinmemesi olduğunu belirterek, "Ailelerin, çocuklarına 'ne koşacaksın gel buraya derslerini çalış' demesi. Ben olayın hem koşulup hem ders çalışılabileceğini kanıtlayan örneği olarak burada olmaktan mutluyum. Çocuklar istedikten ve gerekli destekte geldikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

Milli atlet Birsen Bekgöz de çocuklarla birlikte olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Onlara esin kaynağı olabiliyorsak ne mutlu bize. Onlar bizim geleceğimiz; sağlıklı, mutlu, olsunlar ve bunun içinde spor yapsınlar. Bizde onların yanında yer alacağız. Atletizm eskiden çok özendirici bir spor değildi şimdi insanlar daha çok tanımaya başladı. Birde özellikle bizim televizyonda görünmemiz onlara daha çok esin kaynağı oldu. Atletizm ana bir branş. Atletizmle uğraşan çocuklar bütün sporları yapabilirler. Bizim gücümüzü de gördüler. İleride onları çok güzel yerlerde görmek istiyorum. Güzel bir atletizm takımı istiyorum. Olimpiyatlarda madalyalar istiyoruz."

Malatya'da, Çocuk Atletizm Şenliği'nin sonunda katılımcı çocuklara hediyeleri ve sertifikaları dağıtıldı.

SPOR Malatya'da 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SPOR Malatya'da 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Haber
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu...
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını...
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akkuş Özge Ulusoy Burcu Kıratlı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Berkay Şahin Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: SPOR Malatya'da 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:40:41. #1.14#