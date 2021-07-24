SPOR Kocaelispor, Bolu'da güç depoluyor
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SPOR Kocaelispor, Bolu'da güç depoluyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaelispor, Bolu'da güç depoluyorVIDEO YOKMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da yeni sezona hazırlanan TFF 1.

Kocaelispor, Bolu'da güç depoluyor

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da yeni sezona hazırlanan TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Turgay Karslı, "Kısa vadede ilk 10'u planlayıp, orta vadede ilk 5'i, uzun vadede de zirveyi planlayıp sezonun sonunda mutlu bir şekilde bu ligi göğüslemek istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan Kocaelispor çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın rahatsızlığı nedeniyle antrenmana yardımcı antrenör Turgay Karslı yönetiminde çıkan Kocaelisporlu futbolcular, idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman pas, top kapma ve yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Karslı, antrenmanın ardından gazetecilere kamp çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bolu'daki ikinci etap kamplarının verimli geçtiğini anlatan Karslı, "Burada tamamen sonuçlandırma ve taktik ayaklı bir dönem geçiriyoruz. Üç hazırlık maçımızı da burada oynayacağız. Herhangi bir eksiğimiz ve sakatımız yok. Günde çift idmanla çalışıyoruz. Oynayacağımız üç maç bizim için taktik olarak bir ölçü ama sonuçları açısından, ligin değerlendirilmesi açısından bir önem arz etmiyor" diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Karslı, "Kocaelispor için transfer hiç bitmiyor ve bitmez. İhtiyaç duyduğumuz her alana her zaman oyuncu bakıyoruz. Ama bu bizim sürekli ihtiyaç duyduğumuz anlamına da gelmiyor. Ama hücum ya da savunma bölgesine bizim işimize yarayacak bir futbolcu bulduğumuzda da onu değerlendiririz" şeklinde konuştu.

Yeni sezondan beklentilerinden bahseden Karslı, ligde çok fazla şampiyonluğa aday şehir takımının olduğunu kaydederek, "Küçük küçük adımlarla büyük hedefe ulaşmak istiyoruz. Uzun vadeli bakıldığında Süper Lig'e çıkmayı amaçlıyoruz. Kısa vadede ilk 10'u planlayıp, orta vadede ilk 5'i, uzun vadede de zirveyi planlayıp sezonun sonunda mutlu bir şekilde bu ligi göğüslemek istiyoruz" dedi.

Karslı, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın koronavirüs tedavisi gördüğünü hatırlatarak, "Son durumu bu ayın sonunda yapılacak doktor kontrolü sonrasında netleşecek. O da istiyor. Bu takımın hocası Mustafa Reşit Akçay'dır. Ne zaman isterse, doktoru nasıl uygun görürse bıraktığı yerden takımla devam etme şansına her zaman sahip" ifadelerini kullandı.

SPOR Kocaelispor, Bolu'da güç depoluyor
SPOR Kocaelispor, Bolu'da güç depoluyor
SPOR Kocaelispor, Bolu'da güç depoluyor
SPOR Kocaelispor, Bolu'da güç depoluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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