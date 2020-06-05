SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kararı 3 Temmuz'da verilecek SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kararı 3 Temmuz'da verilecekGüreş Federasyonu Başkanı Aydın: Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu gördükEdirne Belediye Başkanı Gürkan: Doğru zamanda, doğru şartlar oluşunca güreşi yapmak istiyoruzBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz:...

SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kararı 3 Temmuz'da verilecek

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu gördük

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Doğru zamanda, doğru şartlar oluşunca güreşi yapmak istiyoruz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Amacımız geleneklerimizin yaşamasını sağlamak

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim: Gerekli tedbirlerin alınıp, güreşlerin yapılmasını istiyorum

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Bu yıl 659'uncusu 3-4-5 Temmuz'da yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hangi tarihte yapılacağına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim katıldı.

Salgının Ata sporu olan güreşi de etkilediğine dikkat çeken Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 'Paydaşlarımızla, belediye başkanımızla, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile bu konuyu masaya yatırdık. İstişare kurulu üyelerimizle yaptığımız görüşmelerden sonra bir karar aldık. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun gayretleri, yerel yöneticilerimizin çabaları ve 82 milyon insanımızın üstün gayretleriyle Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da olduğu gibi başarılı bir mücadele verilmiş ve pandemi kontrol altına alınmıştır. Önümüzü henüz net görebilmiş değiliz. Daha önceden planlanan tarihin erken olduğunu gördük. 658 yıldır devam eden bir geleneğin devam etmesi gerektiğini, bizim kültürümüz olduğunu düşündük. Kırkpınar'ın ara vermeden yapılması konusunda görüş birliğine vardık. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu gördük. Edirne'de 3 Temmuz'da yeni bir toplantı yaparak gelişen süreçle ilgili karar vermeyi uygun gördük. Bu toplantıyla doğru bir karar alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN: DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU ŞARTLAR OLUŞUNCA GÜREŞİ YAPMAK İSTİYORUZ

Salgının azalmasıyla Kırkpınar'ın yeni tarihini belirlemek istediklerini söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Tarihi 1 yıl önceden ilan edilen 659'uncu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. 2020 tüm dünya için çok zor bir yıl oldu. Aslolan insan sağlığı. Bunun üzerinde bir şey yok. Ülkemizde alınan olağanüstü tedbirlerle hafif bir şekilde atlattık, atlatmaya devam ediyoruz. Yeni normalleşme sürecine başlayalı çok bir zaman olmadı. Yağlı güreş kendi içinde başka hiçbir spor dalında olmayan özelliklere sahip bir spor. Örfü, adeti, ananesiyle içerisinde dinimizin güzel geleneklerini barındıran bir alan. Güreşin sadece yenmek yenilmek olmadığını gösteren bir spor. Temasın yoğun olduğu bir sporla ilgili karar vermek kolay değil. Yağlı güreşin bütün paydaşları olarak 2020 yılında Kırkpınar'la başlayarak tüm yağlı güreşleri yapma niyetindeyiz. Bunu yaparken temel hedefimiz Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlar olacaktır. Tüm insanlar gibi pehlivanlarımız da cazgırlarımız da bizim için çok önemli. 3-4-5 Temmuz'da yapacağımızı ilan ettiğimiz yağlı güreşlerimizi ileri bir tarihe ertelemeye karar verdik. Hem yeni normalleşme sürecini takip edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun direktifleri doğrultusunda 3 Temmuz'da Edirne'de bir toplantı yapacağız. O tarihte eğer bugüne kadar alınmış tedbirler, tüm vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uyumuyla ülkemiz bu krizi atlatacaktır diye ümit ediyoruz. Şartlar olgunlaşırsa, pandemi azalırsa Kırkpınar Güreşleri'nin yeni tarihini belirlemeyi arzu ediyoruz. Bu masada güreşlerin yapılmamasını isteyen hiç kimse yok. Doğru zamanda, doğru şartlar oluşunca güreşi yapmak istiyoruz. Kırkpınar başta olmak üzere tüm yağlı güreşleri yapmak istiyoruz. Bunu da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun rehberliği ışığında yapmak istiyoruz" dedi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: AMACIMIZ GELENEKLERİMİZİN YAŞAMASINI SAĞLAMAK

Salgının başlama sürecinden beri güreşleri nasıl yapacakları konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Korona başladığından itibaren güreşleri nasıl yaparız diye istişare ediyoruz. Ülkemiz bu mücadelede iyi bir sınav verdi. Güreşçilerimiz; 'Kırkpınar'dan önce sahaya ve kıspete alışmamız lazım' diyor. Pehlivanlarımız sezona hazırlanmaya devam ediyor. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği olarak amacımız geleneklerimizin yaşamasını sağlamak. Umarım memleketimiz ve dünya bu süreçten bir an önce kurtulur" şeklinde konuştu.

KIRKPINAR AĞASI SEYFETTİN SELİM: GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINIP, GÜREŞLERİN YAPILMASINI İSTİYORUM

Alınacak tedbirler sonrasında müsabakaların yapılmasını istediğini söyleyen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise şu ifadeleri kullandı:

"Güreşleri yapmamız lazım. Türkiye'nin artık normale dönmesi lazım. Güreşçilerimiz çok genç. Gerekli tedbirlerin alınmasını ve güreşlerin yapılmasını istiyorum. Bu süreç çok uzadı."

Kaynak: DHA