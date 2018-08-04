Spor Karabükspor Başkanı Aytekin: "Çaycılık yapmaya da razıyım, yeter ki takım kurtulsun"

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,(DHA) -

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, "Kulübün 1,5 milyon TL'ye, orta vadede 7-8 milyon TL'ye ihtiyacı var. 7-8 milyon TL'yi bulan her yönetime bu kulübü teslim etmeye ben ve arkadaşlarım hazırız. Çaycılık görevi varsa ben burada çaycılık yapmaya da razıyım. Yeter ki takım kurtulsun" dedi.

Başkan Aytekin, göreve geldiği 6 ay içerisinde tüm olumsuzluklara rağmen başarılı işlere imza attıklarını söyledi. Kulübün elektriğinin, doğalgazının yandığını, suyunun da akmaya devam ettiğini belirten eden Aytekin, "Yine eskisi gibi, para varmış gibi, daha önceki güçlü yönetimlerde olduğu gibi hiçbir şeyi hissettirmeden buraya kadar geldik. Başarılı işler yaptığıma inanıyorum. Hiç kimse takımı kampa göndermez dedi, gönderdik. 18 tane futbolcuyu getirdik. Cebimizden 1 TL bonservis bedeli ve menajer ücreti çıkmadı. Menajerlere 'Durumumuz iyi değil, zaten menajerlere ödediğimiz için kulüp bu hale düştü, hiç kusura bakma, sen oyuncunla anlaş, ücretini futbolcudan al' dedik. 18 tane kaliteli oyuncuyu kulübümüze kazandırdık. Kamerunlu golcü oyuncu Joseph Yannick N'Djeng ile de prensipte anlaştık. Pazartesi günü resmi sözleşmeyi imzalayacağız. Kulübün 1,5 milyon TL'ye, orta vadede 7-8 milyon TL'ye ihtiyacı var. 7-8 milyon TL'yi bulan her yönetime bu kulübü teslim etmeye ben ve arkadaşlarım hazırız. Çaycılık görevi varsa ben burada çaycılık yapmaya da razıyım. Yeter ki takım kurtulsun"

"KONGREDE KENDİMİ İBRA ETMEYECEĞİM"

Kardemir Karabükspor'un dedikodularla magazinsel hale getirildiğine dikkat çeken Aytekin, "Dedi ki, yaptı ki, etti ki, söyledi, aldı, çaldı gibi söylemler benim için artık magazinsel haberdir. Yolsuzluk varsa bu kulübün kongresi vardır. Kongreyi ibra etmezsiniz. Kongrede kendimi ibra etmeyeceğim. Bunu kongre salonunda da söyleyeceğim. Yolsuzluk varsa, çalındıysa o gün karşımıza çıksın. İnanın yapılmayan şeylerin yapıldı gibi gösterilmesi, yok kulübü menajerlik şirketine satmalar, çekler, paralar nerede gibi şeyler. Yönetimimiz resmi evrakları resmi internet sitemizden kamuoyu ile paylaşmıştır. Allah'a şükür bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Bizi böyle yıkamazsınız. Bize zarar vermeye çalıştığınızı zannediyorsanız zarar veremezsiniz. Çünkü bugünde dahil ne yaptığımızı bilen insanlarız. Karabükspor'a, oyuncumuza, kentimize yazık ediyorsunuz. Sosyal paylaşım sitelerinde birbirimizi karalamakla hiçbir şey kazanamayız. Bütün Karabüklüleri Karabükspor'a destek olmaya çalışıyorum. İyi bir takım kurduk. Karabük'e yakışır takımı biz kurduk. Bize ve takıma destek çıksınlar" şeklinde konuştu.