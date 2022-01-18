SPOR İttifak Holding Konyaspor - Adana Demirspor maçının ardından

Adana Demirspor maçının ardından

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Osman Demir ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, üzücü bir sonuç aldıklarını belirterek, "Tabi ki üzücü sonuç oldu bizim için. İyi bir oyun sergileyen takıma karşı, mücadele verdik sonuna kadar. Hiçbir şekilde sahadan kopmadık.Önemli eksiklerimiz de vardı. Biraz kadro konusunda dardık. Çocuklarımız da tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler. Kornerden bir tane şansız gol yedik. Maçın geneline baktığımızda şansımız da vardı. Acı bir tatla ayrılıyoruz ama beraberlikle de dönebilirdik" dedi.

DEMİR: AHMETSİZ ÇIKTIĞIMIZ MAÇ DUYGUSAL OLARAK ZOR BİR MAÇTI

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Osman Demir ise geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın ölümü nedeniyle duygusal ve zor bir maç olduğunu belirtti. Demir, şunları söyledi:

"Bizim açımızdan duygusal olarak çok zor bir maçtı. Ahmetsiz çıktığımız ilk maçımızdı. Hakikaten alınan 39 puanın her zerresinde Ahmet'in emekleri var. Biz bu galibiyeti Ahmet'e ve değerli ailesine armağan ediyoruz. Bu soğuk havada Ahmet için tribünlere gelen taraftarlarımıza sahada mücadele eden bütün futbolcularımıza, yönetim kurulumuza, başkanımıza emekleri olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Futbola gelirsek, gerçekten dediğim gibi duygusal yönü ağır basan bir maçtı. Belki sahada motivasyon olarak artı görülse de duygular öne geçtiğinde sahada belki futbol unutabilirdi. Bunu da biz hiç yadırgamazdık. Ama oyuncularımız gerçekten çok büyük karakter gösterdiler. Bu zor günlerde, bu zor zamanlarda çok güzel bir galibiyetle, hem camiamızı hem Ahmet'imizin, hem Ahmet'in ailesini hem taraftarları hem de bizi çok mutlu ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz."

Ahmet Çalık'ın ölümünden sonra psikolojik destek aldıklarını ifade eden Osman Demir, 'Siz de gördünüz çok sevilen bir insanı kaybettik. Hem takım arkadaşları, hem biz etkilenmedik desek yalan olur. Çünkü bu fıtratımıza aykırı. Bu konuda İlhan Hoca, gerçekten başkan, yönetim inanılmaz büyük çaba harcadılar. İlhan Hoca bilimsel destek aldı, psikiyatrdan görüşler aldı. Onun görüşlerini kullanarak bazı uygulamalarda bulunduk mental açıdan. Şu ortamda antrenmana çıkmak, oyuncuyla 'hadi koş' demek, 'şuraya gel' demek, 'buraya git' demek gerçekten çok zor. Çünkü oyuncu her an 'hocam bu ortamda maçı mı düşünüyorsun" diyebilir sana. Gerçekten zor bir hafta geçirdik. Ama dediğiniz gibi dünya bir şekilde normale dönmen lazım. Hayat devam ediyor. Yapmak zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir an önce işimize dönüp unutmak zorundayız. Unutmak derken, tabii ki de acımız içimizde kalacak. Ama işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ahmet aklımıza geldiğinde içimiz yanacak. Onun için dua edeceğiz. Onun dışında zaten hiç kimsenin. Yapabilecek bir şeyi yok" diye konuştu.

"AHMET'E KARŞI GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADIK"

Demir, Ahmet Çalık'a karşı görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Siz de gördünüz zaten golden sonra. Soyunma odasında da aynı atmosfer vardı. Hiç kimsede ses yoktu. Normalde galibiyetlerden sonra çok sevimlidir. Belki şarkılar söylenir, bekli tezahüratlar yapılır ama soyunma odasında oyuncularımız ve biz hep beraber geldik. Sadece Ahmet'e karşı görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Buruk bir sevinç vardı içimizde. Tabii ki de sevindik. Tabii ki de mutlu olduk. Ama bunu yaşadığımız kayba saygı duyarak yaptık" dedi.