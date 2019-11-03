Spor istanbul maratonu'na sporculardan destek

03.11.2019 11:04

SPOR İstanbul Maratonu'na sporculardan destek

Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başladı. Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan 41'inci İstanbul Maratonu'na bir çok sporcudan destek geldi. Maratona, çeşitli sosyal yardım projelerine farkındalık yaratmak için; Şahika Ercümen, Serap Özçelik Arapoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Cenk İldem, Süleyman Atlı, Atakan Yüksel, Rıdvan Yalçın, Merve Uzun, Furkan Demir, Beytullah Eroğlu, Ayşegül Pehlivanlar, Ramil Guliev, Yasmani Copello, Tuğba Güvenç, Salih Korkmaz, Selin Söğütlügil, Neslihan Demir, Kerem Gönlüm gibi bir çok şampiyon sporcu katıldı.

SELİN SÖĞÜTLÜGİL ÇOK BÜYÜK BİR KOLEKTİF RUH YARATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

41'nci İstanbul Maratonuna Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adına katılan Selin Söğütlügil, Çok duygusal anlar yaşıyoruz hep beraber. Çok büyük bir kolektif ruh yarattığımızı düşünüyorum. Türk vatanı demek Türk şehidi, gazisi, askeri demek. Derneğimiz 1915 yılında Atamızın silah arkadaşları tarafında kurulmuştur. Bu zamana kadar da Türk vatanının ne demek olduğunu, bu topraklarda yaşamanın refahını bize sunan şehit ve gazilerimize büyük bir vefa borcumuzun olduğuna inanıyorum. Kurtuluş Savaşı'nda gazimize ait bir protez var şu an yanımızda. Bir vatanın nasıl vatan olduğunu şu protezin bize derin bir şekilde anlatacağına inanıyorum dedi.

NESLİHAN DEMİR AİLELER, ÇOCUKLARININ HAYATLARININ BİR DÖNEMİNDE TAKIM SPORU YAPTIRSINLAR

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir de maratona kızı Zeynep'le katıldığını belirterek, Çok mutluyum. Bu sene mottomuz 'Çocuklar İçin Koş'. Ben de kızımla birlikte buradayım. Altını çizdiğimiz ibr çok konu var. Bunlar, sporun öneminin, eğitim ve çevre. Buradan ailelere de sesleniyorum. Çocuklarının hayatlarının bir döneminde takım sporu yaptırsınlar. Hem karakter gelişimi hem de fiziksel gelişimi için çok önemli ifadelerinde bulundu.

Neslihan Demir'in kızı Zeynep Demir ise Çok güzel bir yarış. Büyükler çocuklar için koşuyorlar. Çok eğlenceli olacak bence dedi. KEREM GÖNLÜM ÇOK GÜZEL BİR AMAÇ İÇİN BURADAYIZ

Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm ise bu maratonun çocuklar için düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir gün, çok güzel bir amaç için buradayız. Ben de çocuklarımla destek olmak için geldim. Birçok konuda farkındalık için de buradayız. Çevreye olan duyarlılığımız ile iliği çocuklarımız için koşacağız zaten onlara güzel bir gelecek bırakmak bizim en büyük sorumluluğumuz diye konuştu.

Kaynak: DHA