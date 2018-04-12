Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Hd
Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini bulduDHA'ya 2 ödül birdenOLGUCAN KALKAN İSTANBUL,(DHA) -Spor İstanbul tarafından her yıl organize edilen Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu.
Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu
DHA'ya 2 ödül birden
OLGUCAN KALKAN İSTANBUL,(DHA) -
Spor İstanbul tarafından her yıl organize edilen Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından başta İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere, yıl boyunca gerçekleştirilen organizasyonlarda destek veren basın mensuplarına ödüller verildi.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen gecede Doğan Haber Ajansı (DHA) 2 dalda ödüle layık görüldü.
Spor ve basın camiasından çok sayıda davetlinin yer aldığı gecede toplam 16 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Gecede, tüm koordinasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan, 'Şehir Hatları Vapur Müzisyenleri Orkestrası' izleyicilere müzikal bir şölen yaşattı.
Ödül töreninde ayrıca pop dünyasının sevilen sanatçılarından Aydın Kurtoğlu, Spor İstanbul ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında klibini çektiği Spor Aşk şarkısını ve son zamanlardaki popüler şarkısı Söz'ü seslendirdi.
Ayrıca, Nihat Gül ve İbrahim Sarıtaş'ın sözlerini yazdığı Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı'nı sanatçı Erhan Güleryüz coşkulu bir şekilde katılımcılarla birlikte söyledi.
Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri'nde dereceye giren ve ödül alan kurum ve isimler ise şöyle
Neriman Tekil Özel Ödülü
Güven Göktaş - TRT Spor
Cüneyt Koryürek Özel Ödülü
Fikret Çetinkaya - Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şb Sor.
Vefa Ödülleri
N TV Spor - Fuat Akdağ
Türk Sporuna Destek Ödülleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Jüri Özel Ödülü
Cüneyt Kıran
Uygar Karaca
Mehmet Sevinç
Ajans Kategorisi Ödülleri
AA - Ersin Şiyhan
DHA - Uğur Demirkırdı
İHA - Mustafa Karagöl
Türk Spor Ajansı - Erdoğan Arıpınar
Görüntülü Basın Haber Kategorisi
Abdülhalik Çimen - A Haber
Nazlı Çelik - Star TV Ana Haber
Cem Öğretir - ATV Ana Haber
Ramazan Kurnaz - Show TV Ana Haber
Görüntülü Basın Programlar Kategorisi
A Spor - Cüneyt Şen
24 TV - Beyza Hakan
FB TV - Turhan Seven
Bein Sports - Alper Berber
Görüntülü Basın Röportaj Kategorisi
DHA - Mustafa Akın
İHA - Bozhan Memiş
24 TV - Hazal Ayaşan Ayar
FB TV - Selen Gül Dayıoğlu
Radyo Kategorisi
Radyo Spor - Sabri Ugan
Maçkolik - Ufuk Kaan Karacan
Lig Radyo - İlker Duralı
Kameraman Kategorisi
TRT Spor - Taşkın Taşkıran
AA - Murat Karadağ
24 TV - Mahmut Portakal
Spor İstanbul Özel Ödülleri
A Spor - Murat Serkan Korkmaz
CNN Türk - Cem Yılmaz
TRT Spor - Mehmet Buğra Şahin
Bein Sports - Mustafa Ersoy
Sports TV - İlhan Uzundurukan
Ülke TV - Harun Şen
Star Gazetesi - Aydın Bayram
Kanal 7 - Zahid Akman
Sabah - Murat Özbostan
Yazılı Basın Haber Kategorisi
Habertürk - Halil Özer
Fanatik - Yalçın Uygun
Fotomaç - Zeki Uzundurukan
Yeni Şafak - Alper Tunga Albayrak
Fotoğraf Kategorisi
İHA - Mehmet Şirin Topaloğlu - Vedat Yangın
Hürriyet - Adem Kabayel
AA - Salih Zeki Fazlıoğlu
Maratonu Destekleyen Spor Kulüpleri
TFF
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Trabzonspor
Atiker Konyaspor
Demir Grup Sivasspor
Medipol Başakşehir
Kasımpaşa
Kayserispor
Sivil Toplum Kuruluşları
Kadem
Kızılay
Yeşilay
TKD