Spor hes kablo kayserispor, ittifak holding konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Spor hes kablo kayserispor, ittifak holding konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüİlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, ligin 23'üncü haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

18.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:28
Spor hes kablo kayserispor, ittifak holding konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ () - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, ligin 23'üncü haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Sarı kırmızılı takımın Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdüğü antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman kondisyon ve çift kale maç çalışması ile devam etti. Hırvat teknik adam Prosinecki, antrenmanda kulüp doktoru Mehmet Karakuş ile bir süre konuştu.

Sakatlığı bulunan Hasan Hüseyin Acar takımdan ayrı çalıştı. Sakatlıkları devam eden Levent Gülen ve Nurettin Korkmaz antrenmana katılmadı.

Kaynak: DHA

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: Spor hes kablo kayserispor, ittifak holding konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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