SPOR Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı'nda ödüller sahiplerini buldu
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SPOR Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı'nda ödüller sahiplerini buldu

Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı'nda ödüller sahiplerini bulduGürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından, yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin bisiklet tutkununun katılımıyla düzenlenen 'Granfondo Bursa Uluslararası...

30.08.2020 18:42 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:51

Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı'nda ödüller sahiplerini buldu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından, yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin bisiklet tutkununun katılımıyla düzenlenen 'Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı?, ödül töreniyle sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapacakları hamlelerle Bursa'nın bundan sonra bisiklet sporuyla daha çok anılacağını söyledi.

Sosyal mesafeli, sağlık tedbirleri artırılmış ülkemizin ilk uluslararası bisiklet yarışı olan Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı, yaklaşık 2 bin amatör ve profesyonel bisiklet tutkununun katılımıyla Bursa'da başarıyla yapıldı. Düzenlenen yarışmada, sporcular 5 ayrı kategoride kıyasıya mücadele etti. Kısa parkuru 76.7 kilometre, uzun parkur ise 102.8 kilometre olan yarış, Millet Bahçesi'nde sona erdi. Tüm enerjilerini kullanarak varış çizgisine ulaşan sporcular, organizasyondan duydukların memnuniyeti dile getirdi.

Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı sonunda Millet Bahçesi içerisinde düzenlenen ödül törenine, sporcular yoğun katılım gösterdi. Kısa yarış, uzun yarış, paralimpik kısa yarış, paralimpik uzun yarış ve milli uzun yarış olmak üzere kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren bisiklet tutkunları, törenle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ve sponsor temsilcilerinin ellerinden ödüllerini aldı.

"ORGANİZASYON AMACINA ULAŞTI"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bisiklet sporuna gönül verenleri kentte ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Büyük zaferin 98'inci yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, 'Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset, mottosuyla düzenlenen Granfondo Bursa, pandemi sürecinde yapılan başarılı bir organizasyon oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha iyi organizasyonları hep beraber yapacağız. Bursa, Osmanlı'yı kuran ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ülke ekonomisine önemli katkı veren şehirdir. Bursa, yeşille özdeşleşmiş bir şehirdir. Organizasyonun genel anlamda amacına ulaştığına inanıyorum. Tüm sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

"BURSA BİSİKLET İLE DAHA ÇOK ANILACAK"

Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 21 ayrı branşın bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, 'Bugün bisiklet sporunun daha da yaygınlaşması adına organizasyonun önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Ben 5 yaşından itibaren bisiklet kullanan birisiyim. Bisiklet kullanımının çok yaygın olduğu bir ilçede doğdum. Belediye başkanlığı yapmaya başlamamızla bisikleti ihmal ettik. Ama 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın seneidevriyesinde bir hamle başlatıyoruz. Bursa olarak bisiklet ile daha çok anılacağız. Bisiklet sporunun altyapısını şehrimizde hep beraber oluşturacağız. Yarışa katılan ve emek veren tüm sporculara yürekten teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle andı. Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı'nı anlamlı bir günde düzenledikleri için mutlu olduklarını kaydeden Dinçer, 'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle Granfondo Bursa'yı geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene organizasyonda ilk tecrübemizdi ve önümüzdeki senelerde daha iyi projelere hep beraber imza atacağız. Yarışmalara katılan ve dereceye giren sporcuları kutluyorum' dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın şehrin tanıtımına büyük katkı sunacağını dile getirdi. Organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediyespor'a teşekkür eden Salih Başparmak, bisiklet sporuna sahip çıkarak yarışlara katılan sporcuları tebrik etti.

SPOR Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı'nda ödüller sahiplerini buldu

Kaynak: DHA

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