Spor fenomen simitçi ahmet, sivasspor antrenmanında
Haberler » Güncel » Spor fenomen simitçi ahmet, sivasspor antrenmanında - Haber

Spor fenomen simitçi ahmet, sivasspor antrenmanında

SPOR Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanındaVIDEO YOKHüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİTSİVAS (DHA)-DEMİR Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu.

24.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:48
Spor fenomen simitçi ahmet, sivasspor antrenmanında

SPOR Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanında

VIDEO YOK

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİTSİVAS ()-

DEMİR Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu. Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Spor fenomen simitçi ahmet, sivasspor antrenmanında
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler