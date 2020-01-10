Spor fenerbahçe pas çalışması yaptı
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Spor fenerbahçe pas çalışması yaptı

Fenerbahçe pas çalışması yaptıMustafa AKIN / BELEK, (DHA) - İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, bu sabah yaptığı antrenmanda pas çalışması gerçekleştirdi.

10.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:53
Spor fenerbahçe pas çalışması yaptı

pas çalışması yaptı

Mustafa AKIN/ , () - İkinci yarı hazırlıklarını Belek'te sürdüren Fenerbahçe, bu sabah yaptığı antrenmanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışmanın ilk yarım saati, basına açık yapıldı. Futbolcular antrenmanın basına açık bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanda kaptan Emre Belözoğlu yer almazken hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Öte yandan, Ersun Yanal, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle idmanı takip eden basın mensuplarını kutladı.

Kaynak: DHA
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