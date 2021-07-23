SPOR Fedor Kudriashov, yeniden Antalyaspor'da

SPOR Fedor Kudriashov, yeniden Antalyaspor'daTolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - Fraport Tav Antalyaspor, 1.5 sezondur kırmızı beyazlı formayı giyen Fedor Kudriashov ile yeniden anlaşma sağladı.

SPOR Fedor Kudriashov, yeniden Antalyaspor'da

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA) - Fraport Tav Antalyaspor, 1.5 sezondur kırmızı beyazlı formayı giyen Fedor Kudriashov ile yeniden anlaşma sağladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Fedor Kudriashov, kendisini 1+1 yıl daha kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Törene, Fraport TAV Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Sezgin Özer ve Emrah Çelik katıldı. İmza töreninde konuşan Sezgin Özer, Fedor Kudriashov'un Antalyaspor forması giydiği dönemde takıma ciddi katkılarda bulunduğunu belirterek, 'Biz oyuncumuzdan çok memnunuz. Oyuncumuz da Antalya'yı ve kulübünü sevdiği için uygun şartlardaki teklifimizi kabul ederek imza törenimize katıldı. Başta camiamıza, kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik de tüm İslam aleminin ve Antalyaspor camiasının Kurban Bayramını kutlayarak, 'Fedor, bizimle olan sözleşmesinin bitmesinin ardından ülkesi Rusya ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Yoğun geçen sezonun ardından futbolcumuzla tekrar görüştük ve 1+1 yıl için yeniden anlaştık. Antalyamıza katkıda bulunmaya devam edecek. Yeni dönemde de kendisine başarılar diliyorum' şeklinde konuştu.

"ANTALYASPOR'DA MUTLUYUM"

Kendisini yeniden Antalyaspor'a bağlayan imzayı atan Fedor Kudriashov ise sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu ifade ederek, 'Antalyaspor'daki kariyerime devam ettiğim için memnunum. Burada geçirdiğim 1.5 yıl içinde önemli değişiklikler yaşadık. Artık önümüzdeki sezona yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve biz futbolcular büyük iyimserlikle bakıyoruz. Bize verilen görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Fedor Kudriashov, resmi imzaların atılmasının ardından Antalyaspor'un Afyon kampına katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı