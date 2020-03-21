SPOR Federasyon Başkanları ve milli sporculardan evde kal çağrısı
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Fatih Çintimar, Güncel

SPOR Federasyon Başkanları ve milli sporculardan evde kal çağrısı

SPOR Federasyon Başkanları ve milli sporculardan evde kal çağrısıTürkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik Sevdiklerini korumak için evde kalTürkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve ailesi Siz de bizim gibi evde kalınMilli tekvandocu Nafia Kuş Evde sporunu yap...

21.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:20
SPOR Federasyon Başkanları ve milli sporculardan evde kal çağrısı

SPOR Federasyon Başkanları ve milli sporculardan evde kal çağrısı

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik Sevdiklerini korumak için evde kal

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve ailesi Siz de bizim gibi evde kalın

Milli tekvandocu Nafia Kuş Evde sporunu yap Türkiye

Milli atlet Özkan Baltacı Evde kal, virüsün yayılmasının önüne geç

Milli golbolcü Sevda Altunoluk Sağlık için evde kal Türkiye

ANKARA,(DHA) -

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadeleye karşı Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 uyarıya spor camiasından dikkat çeken mesajlar gelmeye devam ediyor. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve çocukları İrfan-Eslem Çintimar ile milli tekvandocu Nafia Kuş, milli atlet Özkan Baltacı ve görme engelliler golbol milli takım oyuncusu Sevda Altunoluk, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

MURAT ÖZMEKİK SEVDİKLERİNİ KORUMAK İÇİN EVDE KAL

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, evde spor yapmaya devam ederek, 50 yaş badminton Türkiye şampiyonuyum. Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için evde kal Türkiye dedi.

ÇİNTİMAR AİLESİ SİZ DE BİZİM GİBİ EVDE KALIN

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, koronavirüse karşı, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler çerçevesinde bizler de kendi hayatımızı korumak, kendi çevremizi korumak adına elimizden geleni yapalım yaptıralım dedi. Fatih Çintimar'ın oğlu milli kayakçı İrfan Çintimar, Bunun için en baş kural olarak ellerimizi 20 saniye boyunca iyice ovalayarak yıkayalım. Kalabalık ortamlardan kaçının, yakın temaslardan kaçının. Güç içerisinde sıkça dokunduğunuz yerleri temizlemeyi unutmayın ifadelerini kullanırken, Eslem Çintimar ise Evde kalıyoruz, lütfen siz de bizim gibi evde kalın şeklinde konuştu.

NAFİA KUŞ EVDE SPORUNU YAP TÜRKİYE

Milli tekvandocu Nafia Kuş, uyarıları dikkate almak gerektiğinin vurgusunu yaparak, Korona ile mücadele ettiğimiz bu günlerde zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüse karşı mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alalım. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi korumak için evde kal Türkiye, evde sporunu yap Türkiye diye konuştu.

ÖZKAN BALTACI EVDE KAL, VİRÜSÜN YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇ

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili konuşan milli atlet Özkan Baltacı, Koronavirüsün yayılmasıyla ilgili alabileceğimiz en büyük tedbirlerden olan evde kalma kuralına uyarak sizler de virüsün yayılmasının önüne geçebilirsiniz ifadelerini kullandı.

SEVDA ALTUNOLUK SAĞLIK İÇİN EVDE KAL TÜRKİYE

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na evde hazırlanan görme engelli milli golbol sporcusu Sevda Altunoluk ise Paralimpik sporcuyum, günümüzde gerçekleşen koronavirüsünden dolayı evde oturmayı tercih ediyorum. Bütün halkımızı buna davet ediyorum. Sağlık için evde kal Türkiye dedi.

SPOR Federasyon Başkanları ve milli sporculardan evde kal çağrısı

Kaynak: DHA

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SPOR Federasyon Başkanları ve milli sporculardan evde kal çağrısı

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