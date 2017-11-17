"Spor Farklılıkların Aynı Tribünde Kucaklaştığı Bir Olgudur"

Türkiye'de altyapı denince akla ilk gelen kulüplerden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, TASKK Başkanı Ali Düşmez, TFF Genç Oyuncular Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu ve TBF'den Hakan Şahin, geleceğin sporcularını yetiştirmek için neler yapılması gerektiğini konuştu.

Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir Amatör Spor Kulüplerinin ortaklığıyla düzenlenen "Spora Dair Her Şey Ataşehir'de Konuşuluyor" paneline spor dünyası büyük ilgi gösterdi. "Türk Sporunda Altyapı" konusunun daha yoğun görüşüldüğü panelin konukları Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı ve TFF Yönetim İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, TFF Genç Oyuncular Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu ve TBF Yurtiçi Faaliyetler Sorumlusu Hakan Şahin oldu. Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde (MSKM) düzenlenen panelin moderatörlüğünü ise TSYD İstanbul Şube Başkanı Arif Kızılyalın yaptı.

Ataşehir'de ilki gerçekleştirilen spor paneli hakkında açıklamada bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Çok önemsediğimiz spor konusunu, bu tarz etkinlikleri artırarak sporseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. Panelin açılış konuşmasını yapan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman ise, "Genç ve yeni bir belediye olmamıza rağmen, kurulduğumuz ilk andan itibaren ilçemizdeki spor kulüpleriyle işbirliğine başladık. Ataşehir Amatör Spor Kulüpleri Birliğiyle birlikte ilçemizde bulunan 19 amatör spor kulübüne yardımlarda bulunduk. Kulüplere tesis binalarının onarımı ve iyileştirmeleri, malzeme desteği ve nakdi yardım olarak destek veriyoruz. Aynı zamanda, Belediyemizin düzenlediği Yaz ve Kış Spor Okullarımızla; futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, kick boks, tekvando ve jimnastik gibi farklı spor dallarından yılda 5 bin çocuğun faydalanmasını sağlıyoruz" dedi.

"Esas görevimiz; iyi, güzel, dürüst insan yetiştirmektir"

Panelde konuşan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı ve TFF Yönetim İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye'de futbolda 98 bin müsabaka oynandığını, bunun sadece 3 bin 370'inin profesyonel müsabaka, geri kalan 95 bin müsabakanın ise amatör olarak yapıldığını söyledi. 81 ilde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bulunduğunu ifade ederek amatör spor kulüplerinin büyüklüğünü anlatan Ali Düşmez, "Spor; zenginle fakirin, siyahla beyazın, farklı etnik özelliklerin aynı tribünde buluştuğu, kucaklaştığı bir olgudur" dedi.

Konuşmasına devam eden Ali Düşmez, "Milli sporcular yetiştirmeye çok ihtiyacımız var ancak esas amacımız, esas görevimiz; toplum tabanında milyonlara spor yaptırarak ve sevdirerek, kardeşliğin ve barışın tesisini edebilmek ve iyi, güzel, dürüst insan yetiştirmektir. Sporda şiddete bulaşanlar, misafir takım oyuncularına ve taraftarına kötü davrananlar gayri insanidir" diye konuştu.

"Miş" gibi değil, gerçek profesyonel futbolcular"

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise, Altınordu'nun bir proje kulüp olduğunu belirterek, "Bu topraklardan kazandığımızı bu topraklara vermek için bir misyon koyduk. Bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmek gibi bir misyonumuz var. Ancak "miş" gibi değil, gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gelecekte inşallah Süper Lige yükseldiğimizde de, Avrupa'da mücadele ettiğimizde bu toprakların çocuklarından müteşekkil A takımımız oynayacaktır " dedi.

Günde 1 saat çalışarak bir işte uzman olunmayacağını ifade eden Seyit Mehmet Özkan, "Yapılan araştırmalara göre usta olabilmek için 10 bin saat gerekli, bu da yaklaşık 12 yıl ediyor. Bu sebeple sporcu olacak kişi, daha 6 yaşında eğitilmeye başlanmalı ki 18 yaşında profesyonel seviyeye yükselebilsin" şeklinde konuştu.

"Roma döneminde gladyatörler neyse, günümüzde futbolcular aynısıdır" diyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, futbolcuların fiziki olarak çok güçlü olmaları gerektiğine dikkat çekti.

"Milli takımın havuzunu geliştiriyoruz"

TFF Genç Oyuncular Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu, çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Geleceğin futboluna yön verebilmek için, elit oyunculardan oluşan organizasyonların kalitesini yukarı çıkarmak ve genç girişim programlarını bütün ülke sathına yaymak Müdürlüğümüzün en büyük vizyonudur. Elit oyuncuların bir arada oynamaları için geliştirdiğimiz ligler var. Milli takımın havuzunu geliştirmek için 14'den 19 yaşına kadar yaş gruplarından ligler kurup geliştirildi. Buradan elit oyuncu havuzu geliştirdik. Ancak sporla ilgilenen bir çocuk, 4 buçukta okulu bitip geldiği zaman sahanın iyi olması gerekli. Saha konusu içimizi çok acıtıyor" dedi.

Basketbolda Yunanistan 38 katımız

Türkiye Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetler Sorumlusu Hakan Şahin paneldeki konuşmasında, "Bu sene düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ardından FİBA'dan bize gelen yazıda, bu senenin yapılan en iyi organizasyon olduğu belirtildi. Buna emeği geçenlerden Ataşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Basketbolun eğitime entegrasyonunu hedeflediklerini belirten Hakan Şahin, "2023 dünya basketbol şampiyonasında ilk üç içerisinde olacağız. Çok iyi bir jenerasyon geliyor. Aileler tarafından, basketbol daha elit bulunulup, kalite algısı sebebiyle tercih nedeni arasında geliyor. Ancak nüfus ve lisanslı basketbolcu sayılarına göre değerlendirme yaptığımızda, ülkemizdeki lisanslı basketbolcu sayısına göre; Yunanistan 38, ABD 25, Fransa 14, İspanya 12, Sırbistan bile 4 buçuk katımız durumunda" dedi.