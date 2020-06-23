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SPOR Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı

Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandıFatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - Türkiye'nin 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki tek madalyasını alan eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti.

23.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:52

Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - Türkiye'nin 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki tek madalyasını alan eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Akdağ, köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

1972 Münih Olimpiyatları'nda ikinci olarak Türkiye adına madalya alan tek sporcu olan eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sabaha karşı hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Vehbi Akdağ için merkeze bağlı Ormanbeyli köyündeki okulun bahçesinde, öğle saatlerinde cenaze namazı kılındı. Akdağ'ın Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra, traktör römorkuyla yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki köy girişinde bulunan mezarlığa götürüldü. Vehbi Akdağ'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Vehbi Akdağ için düzenlenen cenaze törenine Vali Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Serdar Çinkılıç, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cemil Çağlar, güreşçiler, Akdağ'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

VEHBİ AKDAĞ KİMDİR?

1949 Tokat doğumlu Vehbi Akdağ, 16 yaşında güreşe başladı. 1971 yılında Avrupa üçüncülüğü elde eden Akdağ, 1972 Münih Olimpiyatları'nda 2'nci oldu. Türkiye'nin o yıl olimpiyatlarda tek madalyasını alarak yıllarca adından söz ettirdi. Vehbi Akdağ, 1974 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bir kez daha kürsüye çıktı.

SPOR Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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