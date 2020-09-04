SPOR Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları başladı
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SPOR Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları başladı

SPOR Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları başladıKAYSERİ (DHA) - Kayseri'de Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti müsabakaları, Grand Prix Develi etabı ile başladı.

04.09.2020 00:13 | Son Güncelleme: 04.09.2020 00:19

SPOR Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları başladı

KAYSERİ (DHA) - Kayseri'de Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti müsabakaları, Grand Prix Develi etabı ile başladı. Kadın ve erkek kategorilerinde ilk gün gerçekleşen yarışlara 13 ülkeden 130 sporcu katıldı.

Türkiye'de bisikletin merkezi haline gelen Erciyes Dağı, 3 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından profesyonel sporcuların katıldığı uluslararası yol bisiklet yarışına ev sahipliği yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş., Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı organizasyonuyla, Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Develi Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti müsabakaları, Grand Prix yarışları ile start aldı. Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, İsrail, Kuveyt, Tunus ve Kolombiya olmak üzere 13 ülkeden 130 sporcu yarışların ilk gününde Kayseri'nin Develi ilçesinden başlayıp, Tomarza ve çevresini aşarak Erciyes Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'na pedal çevirdi. Kadın sporcular 110 kilometre, Erkekler ise 120 kilometrelik etapta kıyasıya mücadele etti. Grand Prix Develi etabını kadınlarda Kolombiya'nın Colnago Kadın Bisiklet Takımından Laura Milena birinci, Rusya Kadın Bisiklet Milli Takımı'ndan Anastasiia Chursina ikinci olurken yine Rusya'nın Cogeas Mettler Kadın Bisiklet Takımı'ndan Aigul Gareeva üçüncü geldi. Erkeklerde ise Ukrayna Bisiklet Milli Takımı'ndan birinciliği Anatolii Budiak, aynı takımdan Oleksandr Holovash ikinci, Andriy Vasylyuk ise üçüncü oldu.

Yarışlar 4 Eylül Cuma günü Grand Prix Kapadokya yarışları kadın ve erkek kategorileri ile devam edecek.

SPOR Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları başladı

Kaynak: DHA

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