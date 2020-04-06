SPOR Dünya Güreş Birliği Başkanı Lalovic'den 'evde kal' çağrısı
SPOR Dünya Güreş Birliği Başkanı Lalovic'den 'evde kal' çağrısıANKARA,(DHA)Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında spor camiasından 'evde kal' çağrısı gelmeye devam ediyor.
06.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:00
SPOR Dünya Güreş Birliği Başkanı Lalovic'den 'evde kal' çağrısı
ANKARA,(DHA)
Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında spor camiasından 'evde kal' çağrısı gelmeye devam ediyor. Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Lalovic, yayınladığı video ile 'evde kal' çağrısında bulundu.
UWW Başkanı Nenad Lalovic mesajında şu ifadelere yer verdi
Bizler müsabakaların bir an evvel yeniden başlamasını hedefliyoruz. Bunun için bugün yapılması gereken tek şey evde kalmak ve güçlü kalmak.?
Kaynak: DHA