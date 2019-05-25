SPOR Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKERSİVAS, (DHA) -

DEMİR Grup Sivasspor maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Antrenörü Levent Şahin, Gönül kazanıp dönmek isterdi ama olmadı. Şu anda odağımız tamamen şampiyonluk kutlamaları olacak dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur ise taraftara son maçta galibiyet hediye ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, Bu sezon iyi iş çıkardığımızı düşünüyoruz diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor'un 4-3 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Antrenörü Levent Şahin, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, Bizler için önemli olan bugün buraya şampiyon gelip şampiyon dönüyor olmaktı. Gördüğünüz gibi takımda bir revizyona gidildi. Sonuçta ne olsun, formayı terleten oyuncularımız hem ligde hem Türkiye Kupası'nda bugüne kadar mücadele veren arkadaşlarımızdı. İnanıyorum ki onlarla da konuştuğumuzda ne skordan ne oyundan memnun değillerdir diye düşünüyorum. Gönül isterdi ki kazanıp dönmek ama maalesef olmadı. Yarından itibaren şampiyonluğu doyasıya kutlamak şu anki düşüncemiz. Çünkü gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Bu maçı kendi aramızda oturup analiz edeceğiz ama şu anda odağımız tamamen şampiyonluk kutlamaları. Yorucu geçen bir sezonun ardından hak ettikleri kutlamada bütün takım, seyirci ve camia olarak birlikte olabilmek dedi.

ERSEL UZGUR GALİBİYETLE VEDA ETTİĞİMİZ İÇİN SEVİNÇLİYİZ

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur ise galibiyetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Maça şok bir golle başladık. Yediğimiz gol moralimizi bozsa da ilerleyen dakikalarda gol olabilecek 3-4 pozisyona girdik ve iyi oynamaya başladık. Ama bunun akabinde ikinci golü yedik ve 2-0 mağlup duruma düştük. Ama oyuncularımız sağ olsunlar maçı bırakmadılar, sonuna kadar mücadelelerine devam ettiler. 2-2'yi bulduk hatta devreye 3-2'de girebilirdik. Üçüncü gol pozisyonunu da yakaladık. İkinci devre gene aynı tempoyu devam ettirip istediğimiz golleri bulduk ve taraftarımıza son maçta galibiyetle veda ettiğimiz için sevinçliyiz. Oyuncularımızı kutluyoruz. Burada olduğumuz 23 haftalık dönemde sakatlık ve cezalı ve kadro darlığına rağmen orta sıralarda bitirdik. İyi işi çıkardığımızı düşünüyoruz. tabi ki gönül isterdi burada Avrupa'ya giden bir takımın hocası olarak konuşalım ama bana göre iyi bir iş çıkardık ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA