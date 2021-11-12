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SPOR Cebelitarık Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cebelitarık Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladıMustafa AKIN / - Cebelitarık Milli Futbol Takımı, A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cebelitarık Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı

Mustafa AKIN/ - Cebelitarık Milli Futbol Takımı, A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu haftasında yarın A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda çalışmalarını noktalayan Celebitarık, ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Julio Cesar Ribas idman öncesinde saha ortasında oyuncularını toplayarak kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, toplu çalışma ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

SPOR Cebelitarık Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı

SPOR Cebelitarık Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı

SPOR Cebelitarık Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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