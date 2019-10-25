Spor çaykur rizespor - mke ankaragücü maçının ardından

25.10.2019 23:51

MKE Ankaragücü maçının ardından

Aytekin KALENDER - Mehmet Can PEÇE RİZE (DHA) - Süper Lig'in 9'uncu haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Rize'ye boş mukaveleye imza atarak geldiğini belirterek, Bazı eleştirileri hak etmiyoruz dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6 haftadır kazanamadıklarını hatırlatarak, Kendi sahamızda hep iyi oynadık. Bu maçta da iyi oynayarak, 3 puanı aldık. Maça iyi motive olduk. Ankaragücü takımını iyi tanıyordum. İşimizi sakin yapmaya çalıştık. Rakibe pozisyon vermemize rağmen daha çok pozisyon üreterek maçı kazandık. Haklı bir galibiyet aldık. 4 haftadır puan kazanamamıştık. Bu puanı taraftarımıza armağan ediyoruz. 9 maçta 11 puan çok da kötü değil. Önümüze bakıyoruz. Sakatlarımız eksiklerimiz var. Bugün de Abdullah sakatlandı. Aldığımız galibiyetle moral bulduk. Sakatlarımızın takıma gelmesiyle daha iyi olacağımıza inanıyorum. Elimizde bir tek santrfor var, o da Oğulcan. İki forvetimiz sakat. Bu şartlarla mücadele ediyoruz. Hep beraber devre sonuna kadar ne kadar puan toplayabilirsek toplayacağız. Herkese ihtiyacımız var. Fizik olarak bir sorunumuz yok. Geçen hafta da kaybettik fakat daha iyi istatistiğe sahip olan taraftık. Bu hafta rakibimizi iyi analiz ettik ve karşılığını aldık. Taraftardan destek bekliyorum. Ben giderim başkası gelir ama şunun bilinmesini istiyorum Ben buraya boş mukaveleye imza atarak geldim. Bazı eleştirileri hak etmiyoruz. Bir tane Rizespor var. Hep beraber takımımıza destek olunmasını bekliyorum? dedi.

AKSOY İKİNCİ YARI SAHADA YOKTUK DİYEBİLİRİZ

Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy ise oyuna çok iyi başladıklarını ifade ederek, 'İlk 20 dakikada iki net pozisyonumuz var. 20 ile 30'uncu dakikalar arasında Çaykur Rizespor daha hareketli oynadı. Penaltıdan golü buldular. Ardından yine iki gol pozisyonumuz var. Bunlardan biri gol olsa, öne geçsek skor farklı olurdu. İkinci yarıda direncimiz yine düşüktü. İkinci yarı sahada yoktuk diyebilirim. Yediğimiz golün moral bozukluğunu yaşadık. Biz ilk yarı bir gol bulsaydık, maçı alırdık. Bundan sonraki maçımıza bakacağız. Her maça final gibi çıkacağız' diye konuştu.

Kaynak: DHA