SPOR Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi - 1
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SPOR Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi - 1

Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisiDoğancan İLEK/RİZE, (DHA) - Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 'Rizespor Kulübü geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hakem hatalarına maruz kalıyor.

30.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:34

Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi

Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) - Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 'Rizespor Kulübü geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hakem hatalarına maruz kalıyor. Cüneyt Çakır nedense Rizespor'un aleyhinde karar vermekten kaçınmıyor. Bizler bunun sebebini bilmiyoruz. Denizli maçında da iki penaltımız verilmedi' dedi.

Çaykur Rizespor Asbaşkanı Serkan Karavin, Başkan Yardımcısı Sedat Abanoz, Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır ve Sağlık Komitesi Üyesi Talha Küçükvar; Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, futbolda adalet arayışlarının devam ettiğini belirterek, 'Türk futbolunda oynanan oyunlar, futbola zarar veriyor. Süper Lig'de malum son bölüme girildi ve artık 5 hafta kaldı. Takımların hem kümede kalma hem de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Çekişmeli bir lig yaşanıyor. Pandemiyle beraber futbol farklı bir mecraya girmiş olsa bile zorlu bir şekilde futbol oynamaya çalışılıyor' diye konuştu.

'DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE VAHİM TABLOLAR ORTAYA ÇIKIYOR'

Futbolda adaletin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Bakır, 'Hiçbir kulüp taraftarının, hak etmediği bir pozisyonla kazandığı galibiyetten keyif almayacağını yıllarca savunduk. Bu durum bizim için her zaman birinci öncelik olmaya devam edecek. Ancak Türkiye'de farklı maçlarda, istatistik anlamında çok düşündürücü ve vahim tablolar ortaya çıkıyor. Rizespor kulübü geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hakem hatalarına maruz kalıyor. Bununla ilgili taraftarlarımızın 'Neden bu konuları gündeme getirmiyorsunuz" şeklindeki tepkileriyle de karşılaşıyoruz. Rizespor Kulübü'nün bir kimliği ve bir sorumluluğu var. Rizespor, spora katkı sağlamayı her zaman ilke edinmiş bir kulüptür. Futbolun sahada oynanan bir oyun olduğunu savunduğumuz için bu konulara fazla girmemeye çalışıyoruz. Ama malum bazı şartlar bizleri bu konuda konuşmaya sevk ediyor. Birkaç örnek verecek olursak; Cüneyt Çakır, Türkiye'nin yetişirmiş olduğu iyi hakemlerden bir tanesidir. Ancak Cüneyt Çakır nedense Rizespor'un iç saha maçlarında, Rizespor'un aleyhinde karar vermekten kaçınmıyor. Bizler bunun sebebini bilmiyoruz. Rize'deki herhangi bir taraftara veya futbolsevere gidin sorun, 'Bu hafta maçınıza hangi hakemi atayalım" deyin, 'Cüneyt Çakır'ı atamayın' şeklinde bir talebi olacaktır. Denizli maçında da iki penaltımız verilmedi. Bu iki penaltı iddiasını çok net bir şekilde de örnekleyebiliriz. Ligdeki diğer karşılaşmalarla da bunu aktarırız? ifadelerini kullandı.

'BİRİLERİ AKIL OYUNLARINDAN VAZGEÇMİYOR'

Türk futbolunun geleceğinin adalet ile sağlanabileceğine dikkat çeken Bakır, 'Maçları izlediğimiz zaman sanki birileri akıl oyunlarını oynamaktan vazgeçmiyor. Oyun içinde oyun kurmak isteyenler Rizespor'u kendilerine alet etmesinler. Rizespor kesinlikle onların oyunlarının aleti olamaz. Bu camia ve bu şehir, buna asla izin vermez. Net bir şekilde çağrıda bulunuyoruz; Kimse Rizespor camiasını hedef alıp, Rizespor camiası üzerinden fatura kesmeye kalkmasın. Rizespor camiası asla bu oyunları sineye çekmez. Başka bir amaç uğruna Rizespor'u ve Rizespor futbol takımını kimse kullanmaya kalkmasın. Bu şehirdeki insanlar futbolu bilen insanlardır. Bizler sahada puan alamazsak da bunun hesabını mutlaka kendi taraftarımıza veririz' şeklinde konuştu.

'OĞULCAN CEPHEDEN KAÇMIŞTIR'

Basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır Bakır, Oğulcan Çağlayan konusuna da değinerek şunları kaydetti:

'Oğulcan Çağlayan cephede savaşırken cepheyi terk edip kaçmıştır. Bu şartlarda kaçmış olması sporcu için 'Zeki, çevik, ahlaklı' söylemine aykırıdır. Davasında haklı olabilir. Oğulcan, ligin bitimine altı hafta kaldığı, pozisyonunda alternatifi olmadığı, oyununa ihtiyaç olduğu, hak kaybetmeyeceğini bildiği halde cephede savaşırken kaçmıştır.'

Oğulcan için 5 yıl önce 1,5 milyon Euro ödeme yaptıklarını aktaran Bakır, 'Parasını kazanmıştır, hizmetleri vardır. Altı maç daha sabredip ligde kalma yarışında, 'Ben de cephede olacağım' deseydi opsiyon konusunda taraftar da ona destek verecekti. Kendisi gitmiş, arkadaşları yalnız kalmıştır. Oğulcan'ın fesih ile opsiyon konusunun bağlantısı yoktur. Lig sonunda hukuki arayışa devam etseydi hiçbir kaybı olmazdı' diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, ayrıca, Oğulcan'ın sözleşmesi ile ilgili eksiklik varsa ilgili kişiler konusunda yönetimin değerlendirme yapacağınını dile getirdi.

SPOR Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi - 1

Kaynak: DHA

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