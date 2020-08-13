SPOR Çaykur Rizespor'dan çift kale maç
SPOR Çaykur Rizespor'dan çift kale maçİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN ERZURUM (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Çaykur Rizespor günü çift antrenmanla tamamladı.
13.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:22
SPOR Çaykur Rizespor'dan çift kale maç
İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN ERZURUM (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Çaykur Rizespor günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan günün ikinci çalışması, pas oyunuyla devam etti. Mavi yeşilli takımın çalışması yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Rizespor hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: DHA