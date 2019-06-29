SPOR Burdur'da Yaz Spor Okulları açıldı

Burdur'da Yaz Spor Okulları açıldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da 18 branşta eğitim verilecek Yaz Spor Okulları törenle açıldı.

Gazi Atatürk Stadı'nda düzenlenen Yaz Spor Okulları açılış törenine Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Altuntaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Genel Sekreteri Asım Ertilav, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, veliler, antrenörler ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, "İl Spor Merkezlerinin amacı çocuk ve gençlere spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırmaktır" dedi.

Vali Hasan Şıldak ise "Spor hepimizin, yetişkinlerin de yapması gereken bir süreç. Ama ne yazık ki günlük hayatın telaşı içerisinde bizler bunu biraz unutuyoruz. Çağımızın en büyük hastalığı hareketsizlik. Hareket etmeyen toplum, hareket etmeyen birey sağlıksız bireydir. Çocuklarımız küçük yaşta sporla tanışarak, yaz dönemini en verimli ve sağlıklı şekilde geçirecekler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yaz Spor Okulları öğrencilerin yaptığı gösterilerle açıldı. İl genelinde 1 Eylül'e kadar sürecek Yaz Spor Okulları'nda 18 branşta 4 bin 200 öğrenciye spor eğitimi verilecek.

Kaynak: DHA