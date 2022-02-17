SPOR Burdur'da voleybol heyecanı

BURDUR (DHA) - Burdur'da voleybol heyecanı

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Okul Sporları Yıldız Kız Erkek Voleybol yarı final maçları Burdur'da başladı.

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) -

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Kız Erkek Voleybol Yarı Final Birinciliği maçları Burdur Merkez Spor Salonu ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda başladı. Turnuvada kızlarda Antalya Özel Konyaaltı Mustafa Kemal Ortaokulu, Konya Ereğli Sümer Ortaokulu, KKTC Çanakkale Ortaokulu, Aydın Özel Söke Kültür Ortaokulu, İzmir Özel Gelişim ortaokulu, Isparta Süleyman Demirel Ortaokulu, İstanbul Emlak Kredi Bankası ortaokulu, Mersin Yusuf Bayık Ortaokulu yer aldı. Erkeklerde ise Bursa 23 Nisan Ortaokulu, Antalya Şehit Yüksel Kılınç Ortaokulu, Konya Fevzi Çakmak Ortaokulu, Aydın Mursallı Sabahat Oğuz Ortaokulu, KKTC Gazimağusa Türk Maarif Koleji, İzmir 19 Mayıs Ortaokulu, Afyonkarahisar Sermaye Piyasayı Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu ve İstanbul Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu takımları mücadele edecek. Turnuvada ilk iki sırayı alacak takımlar 23-27 Mart'ta Aksaray'da yapılacak Türkiye finallerinde mücadele edecek.