SPOR Burak Karabacak Hedefimiz Bayburt için yine en iyisini yapmak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Burak Karabacak Hedefimiz Bayburt için yine en iyisini yapmak

SPOR Burak Karabacak Hedefimiz Bayburt için yine en iyisini yapmakVIDEO YOKSinan UÇAR - BAYBURT DHATFF 2. Lig'de ikinci yılını yaşayacak olan Bayburt Özel İdarespor, maddi imkansızlık nedeniyle elindeki mevcut oyuncuları serbest bırakmak zorunda kalmıştı.

26.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:34

SPOR Burak Karabacak Hedefimiz Bayburt için yine en iyisini yapmak

VIDEO YOK

Sinan UÇAR - BAYBURT DHA

TFF 2. Lig'de ikinci yılını yaşayacak olan Bayburt Özel İdarespor, maddi imkansızlık nedeniyle elindeki mevcut oyuncuları serbest bırakmak zorunda kalmıştı. Yeni bir takım oluşturma çalışmalarını sürdüren Bayburt Özel İdarespor yönetimi, teknik direktörlüğe Ali Nail Durmuş'u getirip, şu ana kadar da 17 yeni futbolcu ile anlaşma sağladı. Yeni sezon hazırlıklarını kendi evinde sürdüren Bayburt Özel İdarespor'da geçen sezonki kadrodan takımda kalan tek oyuncu olan Bayburtlu kaleci Burak Karabacak, yeni sezonla ilgili hazırlıklarını ve hedeflerini değerlendirdi.

İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ

Sporlig dergisinden Selahattin Ekrekli'ye konuşan Karabacak, Şu an her şey çok iyi gidiyor. Kazasız belasız, sakatlıksız bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bu sezon inşallah elimizden gelenin en iyisini yaparak Bayburt'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bu sezon büyük hedeflerim var. Oynayıp, memleketime ve takımıma en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Nasip olursa iyi bir sezon başlangıcı yapıp, kazasız, sakatlıksız güzel anılar bırakarak iyi bir yerde sezonu tamamlamayı hedefliyorum dedi.

BAYBURTSPOR HER ZAMAN HEDEFİ OLAN BİR TAKIMDIR

Tecrübeli kaleci sözlerini şöyle tamamladı

Bayburtspor, bu liglerde her zaman hedefi olan bir takımdır. Evet bu sene yeniden kurulmuş bir takım var. Takımın en eski oyuncusu benim. Hiç bir oyuncu birbirini tanımıyor. Kenetlenip, iyi bir aile ortamı kurup, güzel bir bütünlük sağlayarak sezonu iyi bir yerde bitirmeyi düşünüyoruz. 3'üncü Lig'de oynadığımız dönemde de sıfırdan kurulmuş bir takım vardı. Hiç bir oyuncu birbirini tanımıyordu. O dönemde iyi bir kenetlenme örneği gösterdik. İyi bir bütünlük sağladık. Herkes birbirine yardımcı oldu. Omuz verdi, destek oldu. Eksiklerimizi kapattık. Biz o dönemde şampiyonluk hedefi olan bir takım değildik. Omuz omuza verince tüm zorlukların üstesinden geldik. Ligi 22 hafta namağlup lider götürdük. Sezon sonu da ipi göğüsleyen taraf biz olduk. Bu sezon da hedefe yürüyen bir takım olacağız. Bu sezon bizden beklenti belki pek fazla değil ama bu beklentileri yükseltmek bizim elimizde.

SPOR Burak Karabacak Hedefimiz Bayburt için yine en iyisini yapmak

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz Ekonomi
Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için...
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı Güncel
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına...
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı 3. Sayfa
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi Yaşam
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dünya
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Galatasaray Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Ivan Rakitic ile ilgileniyor
Galatasaray Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Ivan Rakitic ile ilgileniyor
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza İzmir Karadeniz Gaziantep
Şu an buradasınız: SPOR Burak Karabacak Hedefimiz Bayburt için yine en iyisini yapmak - Bayburt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 10:46:06. #1.14#
title