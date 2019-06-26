SPOR Bekir Yunus Uçar Dünya Motokros Şampiyonası dünyanın en önemli beş organizasyonundan biri

Afyonkarahisar'ın adını sadece termal turizmiyle, lokumuyla, sucuğuyla, mermeriyle değil bir yandan da spor turizmiyle tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Türk sporuna, Türk gençliğine büyük bir ivme kazandıracak bir organizasyonu ülkemizde bir kez daha hep beraber yaşayacağız

Organizasyonu daha yüksek standartlarda gerçekleştirip çok daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacağız

İSTANBUL,(DHA) -

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP TURKEY) Türkiye ayağı 2'nci kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin desteği ile bu yıl 6-7-8 Eylül tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyona MXGP, MX2, Dünya Kadınlar ve Avrupa Şampiyonaları'na fabrika takımlarının ünlü sporcularının yanı sıra yüzlerce yabancı yarışçı katılacak.

67 ülkede canlı, 180 ülkede haber amaçlı yayınlanan motor sporlarının en gözde organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Bu önemli organizasyon öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar açıklamalarda bulundu.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın dünyanın en önemli beş organizasyonundan biri olduğunu ifade eden TMF Başkanı Uçar, Mutluluk verici olan şey şu ki daha ilk senesinde Dünya Motorsiklet Organizasyonu Birliği tarafından en iyi alt yapı ve en iyi medya hizmetleri ödülüne layık görüldü ve bu ödülü bütün Afyonkarahisar halkı ve Türk sporu adına aldık, çok mutluyuz. Bu başarıdan dolayı ki organizasyonumuz ikinci senesinde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı himayesi altına alındı dedi.

TÜRK SPORUNA, TÜRK GENÇLİĞİNE BÜYÜK BİR İVME KAZANDIRACAK BİR ORGANİZASYONU ÜLKEMİZDE BİR KEZ DAHA HEP BERABER YAŞAYACAĞIZ

İlk senesinde en iyi alt yapı hizmeti ödülü alan MotoGP Türkiye organizasyonuna bu sene Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası'nın final ayağı da verilerek ikinci kez ödüllendirilmiş oldu. TMF Başkanı Uçar, geçtiğimiz seneye göre bu sene yapılacak organizasyonda çok büyük yenilikler ve gelişmeler sağlayacaklarını ifade ederek, Özelikle kadınlar şampiyonasının da ülkemize verilmiş olması bizim için çok büyük bir gelişme. Sporcu sayısını ikiye katlayan bir tanınırlığı, bilinirliği bize getirmiş olacak. Bunun ötesinde sportif organizasyonun yanında festival tarafında seyirciye keyifli üç gün geçirtecek başka bir organizasyon daha tasarlamış olduk. Fedon konseriyle başlayan festivalimiz, Murat Boz konseriyle devam edecek ve Pazar günü Aleyna Tilki'nin sahne alacağı konserle son bulacak. Umudumuz o ki biz orada yüz bin hem Afyonkarahisarlı hem de civar illerden gelecek motor tutkunlarını, motorsiklet yarışlarını ilgiyle izleyen kişileri orada görüyor olacağız. Biz bütün hazırlıklarımızı buna göre yaptık ve Türk sporuna, Türk gençliğine büyük bir ivme kazandıracak bir organizasyonu ülkemizde bir kez daha hep beraber yaşayacağız diye konuştu.

ORGANİZASYONU DAHA YÜKSEK STANDARTLARDA GERÇEKLEŞTİRİP ÇOK DAHA BÜYÜK KİTLELERE ULAŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar'daki organizasyonun ülkeye katkısı ile ilgili olarak ise şöyle konuştu Bu katkıyı sonuçta genç jenerasyonun hızlıca anlayabilmesi için şöyle ifade edeyim; yurtdışında Google Serach'e Afyonkarahisar yazıldığında MXGP organizayonuyla beraber çıkıyor Bir Fransa'da, Almanya'da, Brezilya'da, bir Avrupa ülkesinde veya Dünya ülkesinde Afyonkarahisar'ın adını sadece termal turizmiyle, lokumuyla, sucuğuyla, mermeriyle değil bir yanda da spor turizmiyle tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz bunu sizin de ifade ettiğiniz gibi Uluslararası gazetecilerden de duyabiliyoruz. Dolayısıyla 196 ülkede canlı yayınlanan bir organizasyonla, 2 milyar insanın haberdar olduğu bir yarış etabını Türkiye'de Anadolu'nun incisi Afyon'da 0gerçekleştiriyor olmak, eşsiz bir tanıtım değeri taşıyor. Biz bu değeri inşallah 2019 Eylül ayının başındaki bu organizasyonu daha yüksek standartlarda gerçekleştirip çok daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacağız şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA