Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Memleketi Kula'da Büyük Sevinç

Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ardından oluşturulan yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanının Kulalı olması büyük bir sevince neden oldu.

16 Nisan 2017 referandumunda kabul edilen ve uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Bakanlar Kurulunda Kulalı bir ismin yer alması ilçede büyük sevince neden oldu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Kulalı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı olarak yer aldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevini yürütürken Kula'da faaliyete geçirilen birçok projenin altında imzası bulunan ve Kula'da spor alanında yapılan her türlü çalışmaya desteklerini esirgemeyeceğini belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı olarak yer alması, Kulalı vatandaşları memnun etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dönemi ve daha önceki dönemlerde görev aldığı süreç içerisinde Kula'ya kazandırılan birçok eserin altında imzasının olduğunu ifade eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev almasının ülkemize, Manisa'ya ve Kula'ya hayırlar getirmesini temenni etti. Daha önceki dönemlere oranla bundan sonra Kula'ya kazandırılacak her bir hizmet için kabinede kendilerini temsil eden bir Kulalı olmasından dolayı işlerinin daha kolay olacaklarını da kaydeden Başkan Palabıyık, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Genel Seçimleri'nin ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kurulan yeni kabinede 3 tane Manisalı bakanımızın, bunlardan bir tanesinin de Kulalı bakanımızın olması hakikaten bizleri çok memnun etti. Ben öncelikle yeni kabinenin tüm ülkemize, milletimize, Manisa'ya ve Kula'ya hayırlar getirmesini diliyorum. Tabii bizim açımızdan özellikle 3 tane Manisalı bakan olması ve bir tane de Kulalı hemşehrimizin olması çok ayrı bir anlam ifade ediyor. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçmiş dönem içerisinde de Kula'da gerçekleştirilen bir çok icraatın altında imzası olan bir isim. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yaptığı ve daha önce Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığında görev aldığı dönemlerde de hakikaten Kula adına ne zaman ve hangi konuda desteğe ihtiyaç duysak kapısını çaldığımız bir büyüğümüzdü. Kendisinin bu dönem sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirilmesi bizleri ayrıca mutlu ve onure etti. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem bakanımızla birlikte Kula'da daha önemli ve güzel hizmetlerin yapıldığı bir dönem olacak. Biz kendisine çok inanıyoruz ve güveniyoruz. Kula'ya, Manisa'ya ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Başarılı çalışmalarını biliyoruz"

Belediye başkanlığı yaptığı dönemde ne zaman hangi konuda olursa olsun desteğe ihtiyaç duydukları anda Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kapısını çaldığını ve hiçbirinde de geri çevrilmediğini ifade eden Kula eski Belediye Başkanı ve iş adamı Selim Aşkın, Kasapoğlu'nun Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Kula'ya daha güzel ve önemli hizmetler getirilmesi adına büyük fayda sağlayacağını ifade etti. Aşkın, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz hayata geçti. Öncelikle bu sistemin ülkemize ve tüm milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Açıklanan kabine içerisinde çok sevdiğimiz, değerli bir kardeşimiz ve hemşehrimiz Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olması bizleri sevince boğdu. Kendisini uzun yıllardır tanıyorum. Başarılı çalışmalarıyla biliyoruz. Kula'da gerek spor salonları, gerek gençlik merkezi, gerek Jeopark Stadı gerekse mevcut okulların yapılması konusunda bugüne kadar çok ciddi katkılar koydu. İnşallah bundan sonraki süreçte de Kula, Manisa ve ülkemiz adına çok güzel hizmetlere imza atacağına inanıyoruz. Bu kabinenin ülkemize, Manisa'ya ve Kula'ya hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kulalı bir bakan olmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Ali Şentürk isimli vatandaş, "Kulalı bir bakanımızın olması bizim için namı nimet. İnşallah Kula'ya Manisa'ya ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bugünden itibaren artık daha güzel günler bizi bekliyor. Kasapoğlu'nu Spor Toto Teşkilat Başkanı iken Kula'ya kazandırdığı hizmetler ortada. Kasapoğlu'nun bakan olmasının ardından Kula'ya daha güzel hizmetleri kazandıracağına inanıyoruz" dedi.

"Kula halkı olarak çok mutluyuz"

Kasapoğlu'nun yeni kabinede bakan olarak görev almasının ardından Kulalı vatandaşların oldukça mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Mesut Karabıyık ise "Daha önceki dönemlerde Kulalı milletvekillerimiz vardı fakat Kulalı bakanımız ilk defa oldu. Bu sebeple Kula halkı olarak çok mutluyuz. Bakanımız Kula'ya, Manisa'ya ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bakanımızın Kula'ya verdiği hizmetlerin yanı sıra Jeopark Kula Belediyespor erkek voleybol takımına da verdiği hizmetleri ve destekleri yakından biliyoruz ve devamını diliyoruz. Şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kula'ya kazandırılan hizmetlerde Kasapoğlu'nun ciddi katkıları olduğunu kaydeden esnaf Ahmet Sakarya da "Biz Mehmet Muharrem Kasapoğlu bakanımızın Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dönemindeki çalışmalarından dolayı takdir ve teşekkür ediyoruz. Kasapoğlu'nun bakan olmasının ardından Kula'da gençliğe ve spora yönelik yatırımların devamını bekliyoruz. Kendisine de başarılar diliyoruz. İnşallah yolu açık ve hayırlı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kula'da faaliyete geçirilmesi için inşaat süreci devam eden spor kompleksinin Kula'ya kazandırılması adına verdiği büyük çabayı bildiklerini ifade eden esnaf İbrahim İmir şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirilen Kulalı hemşehrimiz Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bugüne kadar Kula'ya kazandırdığı hizmetleri hepimiz biliyoruz. Kapalı spor salonu, spor kompleksi gibi hizmetlerin yanı sıra mevcut okullara da büyük desteği oldu. Özellikle son yıllarda Kula'nın gururu haline gelen Jeopark Kula Belediyespor erkek voleybol takımına da ciddi anlamda katkıları olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki dönemde de kendisinden Kulalı hemşehrileri olarak biraz daha fazla hizmet bekliyoruz. Sayın Kasapoğlu Kula'yı ihya edecek bir insan. Kendisini yakinen de tanıyorum. Allah'ım utandırmasın, başarılar diliyorum." - MANİSA