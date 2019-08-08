08.08.2019 14:01

SPOR Atiker Konyaspor salonda çalıştı

Tolga YANIKKONYA,(DHA)-

SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, güne sabah saatlerinde salonda yapılan çalışma ile başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı.

ESKİŞEHİRSPOR İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞACAK

Yeşil beyazlılar öte yandan Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Cumartesi günü Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak maç sonra şehre dönecek olan yeşil beyazlılar MKE Ankaracagücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA