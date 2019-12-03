03.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:06

SPOR Aminu Umar Hedefimiz 3 puan

Mehmet Can PEÇE RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor'un deneyimli orta saha oyuncu Aminu Umar, ??Kayserispor karşısında hedefimiz 3 puan dedi.

Çaykur Rizesporlu Aminu Umar, haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını belirterek, bu hafta karşılaşacakları İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında da 3 puan hedeflediklerini söyledi. Umar, Onların zor durumda olduğunu biz de duyduk. Oyuncu olarak bu tür takımların durumuna üzülüyorum. Çünkü her takımın başına gelebilecek bir şey. Ama açıkçası beni kişisel olarak çok fazla ilgilendirmiyor. Tabii ki üzülüyorsunuz. Ama biz oraya kazanmak için gideceğiz. Öncelikli olarak kendi işimizi yapmaya gideceğiz. Bizim için önemli olan orada 3 puanı almaktır. Biz Çaykur Rizespor için mücadele ediyorsak sonuçta bir şeyler kazanmak için burada varız. O yüzden biz rakibin durumundan ziyade oraya tamamen kendi işimizi yapmaya gidiyoruz?? dedi.

Kaynak: DHA

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