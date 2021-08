SPOR Alanyaspor, yeni sezon formalarını özel kliple tanıttı

SPOR Alanyaspor, yeni sezon formalarını özel kliple tanıttıEngin ANAK ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda oyuncuların giyeceği formaların tanıtımı için özel klip hazırladı.

SPOR Alanyaspor, yeni sezon formalarını özel kliple tanıttı

Engin ANAK ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda oyuncuların giyeceği formaların tanıtımı için özel klip hazırladı.

Aytemiz Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda oyuncuların giyeceği formaların tanıtımı için özel klip hazırladı. Klipte geçtiğimiz günlerde Akdeniz'i saran yangınla mücadele eden orman işçileri, itfaiye erlerinin yanı sıra, pandemide üstün özveri gösteren sağlık çalışanları ile kolluk kuvvetlerine de dikkat çekildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan klipte, yeni sezon formaları tanıtıldı. Tanıtımda klasik beyaz formanın yanı sıra turuncu alev temalı forma ile geçen yıl da Mehmetçik Vakfı'na satışlarından bir kısmını bağışladıkları kamuflaj forma yer aldı. Futbolcular Efecan Karaca, Fatih Aksoy ve Famara Diedhiou, orman, itfaiye, sağlık çalışanları ve jandarma ekipleriyle hazırlanan tanıtım klibinde rol aldı.

Yangın, salgın ve güvenlik temalarına vurgu yapılan klip, sosyal medyada Gücümüzü sizden alıyoruz sloganıyla paylaşıldı. Klipte, ülkede mücadele veren orman işçileri, itfaiye erleri, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine teşekkür edildi. Klipte Her zorluğa cesaretle koşan, yangın yerine, alevlerin içine gözünü budaktan sakınmadan yürüyen tüm itfaiye personelimize; sizlere her zaman daha güçlüyüz. Her zorlu günde, gecede, her karanlığın şafağında dertlere deva, yaralara merhem, elleri öpülesi tüm sağlık personelimize; sizlerle her zaman daha güçlüyüz. Vatan toprağına uzanan her tehdide canını hiçe sayarak göğsünü siper eden bütün Mehmetçiklerimize, dosta güven, düşmana korku veren kınalı kuzularımıza; sizlerle her zaman daha güçlüyüz. Alanyaspor sizleri saygı ile selamlıyor. Gurur duyuyoruz. Gücümüzü sizden alıyoruz mesajı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı