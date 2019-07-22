SPOR Alanya güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz

Alanya güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- ALANYA Belediyesi tarafından düzenlenen 15'inci Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Gökbel Yaylası'nda düzenlenen güreşlerde, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban'ın da aralarında bulunduğu 38'i başpehlivan olmak üzere 800 pehlivan çayıra çıktı. Yarı finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen İsmail Balaban, finalde Furkan Durmuş Altın'ı yenen Ali Gürbüz ile karşılaştı. 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, Gökbel Er Meydanı'nda gerçekleşen final müsabakasında İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan oldu.

Turnuvada başpehlivanlara ödülleri Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan tarafından verildi.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Ali Gürbüz, Kırkpınar'da özlediği başpehlivanlığı bu yıl elde ettiğini belirterek, "Kırkpınar, Çanakkale ve Burdur'da başpehlivan oldum. Şimdi de burada başpehlivan oldum. Kırkpınar'ın altın kemerini taşımaya çalışıyorum. Bu formumu en iyi şekilde sürdürmek istiyorum" dedi. Alanya Gökbel'in de önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden Gürbüz, burada 3 kere üst üste başpehlivan olduğunu hatırlatarak, önünde çok önemli güreşlerin olduğunu ve bu güreşlerde de kürsüde olmak istediğini söyledi.

Güreş ağalığı için 5 kişinin yarıştığı açık artırma da kıyasıya rekabete sahne oldu. 6 yıldır üst üste ağalığı elde ederek 2 kez daimi altın kemer sahibi olan Kasımoğlu Kerim Yılmaz, "Bu duyguyu yeterince tattım" diyerek 100 bin TL'lik teklifinin ardından yarıştan çekildi. Ağalık yarışını 475 bin TL'lik teklifle turizmci Eray Erdem kazandı.

Kaynak: DHA