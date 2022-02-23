TRABZON (DHA) - SPOR Abdülkadir Ömür : Hedefim Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un genç yıldızlarından Abdülkadir Ömür, Süper Lig şampiyonluğu hayalini gerçekleştirdikten sonra Türkiye ve Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek istediğini söyledi.

Trabzonspor'un altyapıdan yetişen yetenekli isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür, kulübün sosyal medya kanalında bordo mavili taraftarların sorularını yanıtladı. Yaşadığı sakatlıkları ve bunu psikolojik olarak atlatma sürecini soran taraftarın sorusunu yanıtlayan Abdülkadir Ömür 'Biri 3 ay, diğeri 6 ay olmak üzere 2 tane çok ağır sakatlık atlattım. Hiçbir zaman pes etmedim. Her şerde bir hayır olduğuna inandım ve Trabzonspor formasıyla bir gün şampiyonluk yaşayacağımın hayalini her gece kurdum. Altyapısında forma giydikten sonra 15 yaşında bu kapıdan içeri girdim profesyonel olarak. Tek bir hayal beni bu kadar güçlü tuttu. Tek amacımız, Trabzonspor formasıyla şampiyonluk görmekti. Bunu hayal ederek her gün çalıştık" dedi.

"TRABZONSPOR FORMASI AĞIRDIR"

Trabzonspor forması giymenin neler hissettirdiği sorusuna cevap veren Abdülkadir Ömür, 'Trabzonspor forması giymek, Trabzon'da oynayan, hatta profesyonel olarak oynamasa da mahallede oynayan, plastik topla oynayan herkesin hayalidir. Bu da bize genç yaşta nasip oldu. Her formayı giydiğimizde, sahaya çıktığımızda tüylerimiz diken diken oluyor. Bu hayali gerçekleştirdiğimiz için ne kadar keyif aldığımızı bilerek oynuyoruz. Trabzonspor forması ağırdır, hedefleri, hayalleri yüksek formadır. Bu yüzden bu formayı giyebildiğimiz için gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINDAKİ O ANI DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM"

Bir taraftarın 'Hayatında bir anı değiştirmek isteseydin eğer bu hangi an olurdu?" sorusunu yanıtlayan genç futbolcu şunları söyledi:

'Trabzonspor formasıyla deplasmanda Fenerbahçe maçında çok iyi oynadığımız 1-0'lık maç vardı. Benim asist yaptığım ve Yusuf ağabeyin gol attığı bir maç. O maçta gerçekten çok üzülmüştük. Yusuf ağabey ve ben ağlamıştık hatta. Son saniyede gol yemiştik, santrası bile olmamıştı. O anı değiştirmek ve kazanmak isterdim gerçekten."

Bir taraftarın "Bilmediğimiz gizli bir yeteneğin var mı?" sorusunu ise Abdulkadir Ömür, "Gizli bir yeteneğim yok. Genel olarak futbolda yeteneklerimi sergilemeye çalışıyorum. Ailem küçüklükten beri futbolda yetenekli olduğum söylüyordu. Onun dışında herhangi bir gizli yeteneğimin olduğumu söyleyemem" şeklinde cevapladı.

"HAYALLERİME YAVAŞ YAVAŞ ULAŞIYORUM"

Abdulkadir Ömür, hayallerine ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Hayallerime yavaş yavaş ulaşıyorum. Daha önce de söylediğim gibi ilk hayalim Trabzonspor'da forma giymekti. İkinci hayalim Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamaktı. Bunu da bazı kulvarlarda yaşadık. Son bir kupa kaldı, Süper Lig Kupası. Onu da aldıktan sonra hedefim Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek. Buradaki hayallerimi tamamladıktan sonra Avrupa'da Trabzonspor ve Türkiye'yi temsil etmek istiyorum."

Sosyal medya hesaplarını şampiyonluktan sonra açıp açmayacağı sorulan futbolcu, '2 yıldır sosyal medya hesaplarımı kullanmıyorum. Tabii ki şampiyon olabilirsek Allah izniyle, hedefim şampiyon olduktan sonra o kutlamaları paylaşmak. Sadece o kutlamaları anı olarak paylaşabilmek için sosyal medya hesabımı açmak istiyorum" dedi.

Abdülkadir Ömür, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında attığı golden sonra hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü açtığındaki düşünceleri ile ilgili gelen soruyu ise 'O bizim için duygusal bir maçtı. Tüm Türkiye de Ahmet abiyi anıyordu. Beklenmedik bir ölümdü. Herkesi çok derinden etkilemişti. Çünkü herkes tarafından sevilen, takdir edilen, futbolculuğu ayrı, karakteri ayrı bir oyuncuydu. Benim de onunla ayrı bir muhabbetim vardı. Derinden üzmüştü bizi. Onu yad etmek için biraz olsun sevindirebilmek için o formayı çıkarttık. Bu da bireysel değil takım halinde vermiş olduğumuz bir karardı' sözleriyle yanıtladı.