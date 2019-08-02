Spor'a yoğun ilgi

GÖLBAŞILI AİLELERİN VE ÇOCUKLARIN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ

Haziran ayında okulların kapanmasının ardından Gölbaşı Belediyespor Kulübü bünyesinde futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, tekvando, boks ve güreş olmak üzere 7 farklı branşta çocuklarımızı eğitmek üzere faaliyete geçen 'Yaz Spor Okulu' yoğun bir katılımla Gölbaşı Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi Spor Yerleşkesi'nde devam ediyor.

ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Çalışmalar hakkında bilgi almak ve yaz tatilini değerlendirerek, ilgi duyduğu spor dalında temel bilgi ve beceri eğitimlerini alma imkanı bulan çocuklarla buluşmak üzere tesisleri ziyaret eden Başkan Şimşek; veli ve öğrencilerin sunulan hizmetten oldukça memnun olduklarını gözlemleyerek, organizasyonu başarıyla gerçekleştiren Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz'ın yanı sıra yönetim kurulu üyelerini ve spor okulu hocalarını tebrik etti.

EĞİTİME DESTEK DEVAM EDECEK

Gölbaşı Belediyesi olarak eğitime her türlü desteği verdiklerinin altını çizen Başkan Şimşek: "Çocuklarımızın yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirerek sportif yeteneklerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal olarak da çeşitli kazanımlar elde etmesini amaçladığımız spor okulumuzun yoğun ilgi görmesi bizleri de mutlu ediyor. Burada çocuklarımız sporla meşgul olurken, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ve paylaşımlar elde ediyor. Görüyorum ki, bu verimli ve eğlenceli faaliyet ortamından velilerimiz de fazlasıyla memnun. Eğitime ve insana yatırım yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler