Spil Dağı'nda seyrine doyumsuz kar manzaraları

MANİSA'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

MANİSA'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar Spil Dağı'nda karın keyfini çıkartırken bölgede yılkı atları için de yem bırakıldı.

Manisa'da, kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken öte yandan vatandaşlar Spil Dağı'nda yağan karın keyfini çıkarttı. Kula, Selendi, Demirci, Gördes ilçe merkezleriyle; Şehzadeler, Yunusemre, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Turgutlu, Ahmetli, Köprübaşı ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Demirci-Simav yolu ve İzmir-Ankara D300 karayolunun geçtiği Kula ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VATANDAŞLAR SPİL'E AKIN ETTİŞehzadeler ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Spil Dağı'na akın eden vatandaşlar, fotoğraf çekip, kar topu oynayarak karın keyfini çıkarttı.Ailesiyle Spil Dağı'na gelen Kenan Efe Demiroğlu (4), "Burası çok güzel. Babam ve dedemle kar topu oynuyorum" derken Hüseyin Alevoğlu (65) "Torunumu getirdik.Toprağa cemre düştükten sonra karın yağması güzel bir şey" dedi.Spil Dağı Milli Parkı'nı karlar altında görmek için gelenlerden Aydoğan İşbilir ise "Mart ayının son günlerinde bu havayı görmek çok güzel"diye konuştu.YILKI ATLARINA YİYECEK

Öte yandan Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekiplerince, bölgede yaşamını sürdüren ve kar sebebiyle karınlarını doyurmakta güçlük çeken yılkı atları için belli noktalara yem bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN