Spil Dağı Milli Parkı 5 gün sonra yeniden karla kaplandı - Haberler
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Spil Dağı Milli Parkı 5 gün sonra yeniden karla kaplandı

Spil Dağı Milli Parkı 5 gün sonra yeniden karla kaplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile 5 günlük aranın ardından yeniden beyaza büründü.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile 5 günlük aranın ardından yeniden beyaza büründü. Bin 517 rakımlı dağın zirvesine doğru yer yer kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı görüldü.

Uzun zamandır yağmur ve kar yağışına hasret kalan Manisa'da dün akşam saatlerinde Spil Dağı Milli Parkında kar yağışı kentte ise yağmur yağması yüzleri güldürdü. Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkının yaklaşık 1300 metre rakımlı Atalanı mevki'inde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçerken bin 517 metre yüksekliğindeki dağın zirvesine doğru kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı.

Spil Dağı Milli Parkı yetkilileri vatandaşları milli parka çıkarken araçlarına zincir takmaları konusunda uyarırken herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirli olmalarını istedi. - MANİSA

Spil Dağı Milli Parkı 5 gün sonra yeniden karla kaplandı

Spil Dağı Milli Parkı 5 gün sonra yeniden karla kaplandı

Spil Dağı Milli Parkı 5 gün sonra yeniden karla kaplandı

Spil Dağı Milli Parkı 5 gün sonra yeniden karla kaplandı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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