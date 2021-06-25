Spike Proteini nedir?
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Spike Proteini nedir?

Spike Proteini nedir?
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Yeni tip Koronavirüs'ün ülkemizde görülmesinin ardından internette en çok merak edilen konular arasında spike proteini yerini aldı. Covid 19'un literatürümüze
kattığı yeni kelimeler arasında yer alan "Spike Proteini" ile ilgili detaylar haberimizde.

Son dönemde mutasyona uğrayan koronavirüs ilk önceHindistan'da görülen Delta Varyantı'nın daha sonra Avrupa ve Türkiye'de görülmesinin ardından aşı ve koronavirüs hakkında birçok detay konuşulmaya başlandı. Son dönemde delta varyantının etkilerinin konuşulmasınınardından spike proteini en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Spike Protenini hakkındaki bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

SPİKE PROTEİNİ NEDİR?

Bilimsel ismi SARS-CoV-2 olan yeni tip koronavirüs adeta hücrelerimize kanca atıyor. Koronavirüsün içerisindeki spike proteini virüsün hücrelere yapışmasını ve içine girmesini sağlayan diken benzeri çıkıntılar sayesinde virüsün vücuda girmesinin ardından Covid-19'un daha kolay bulaşmasına ve hızlı yayılmasına neden oluyor. Spike proteini, koronavirüse karşı geliştirilen antikorların ve aşıların ana hedefidir; bu nedenle koronavirüsün en önemli noktaları arasında görülmektedir.

Biontech aşısı (mRNA) aşılanmayı takiben hücrelerimizin içine girdikten hemen sonra süratle her hücrenin "protein üretim merkezleri" olarak görev yapan "ribozomlar" üzerinde etki göstererek, "Spike proteini üret!" mesajını veriyor. Bu merkezler de kısa bir süre sonra yeni koronavirüsün spike proteinini hücrede üretmeye başlıyor. Kısacası mRNA aşıları doğal virüsleri veya virüs parçacıklarını içermiyor, aşıların içindeki sentetik mRNA aşılamadan sonra asla "hücre çekirdeği"ne ve "çekirdekte saklı genetik materyalimize (insan genomuna)" dahil olamıyor. Etkisini "Spike proteini üret" emrini verdiği ribozomlarda gösterebiliyor. Bu sayede aşılama gerçekleşiyor.

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