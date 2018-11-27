Spd'de Şok Ayrılık! Ağır Sözlerle Eleştirip İstifa Etti

FEDERAL Hükümetin koalisyon ortağı SPD'nin Dortmund milletvekili Marco Bülow, partisinden istifa etti. 2002 yılından beri Dortmund'dan milletvekili seçilen Bülow son yapılan 2017 seçimlerinde tercihli oylarla meclise girmişti. "Ben bir sosyal demokratım ve sosyal demokrat olarak kalacağım" diyerek partisinden ayrıldığını açıklayan Bülow, SPD yönetimini "Bunlar hiyerarşiyi her şeyin önünde tutuyorlar, şeffaf değiller ve yönlerini de bulamıyorlar. Seçim kaybeden yönetim ağız birliği yapmışcasına 'böyle devam edelim' diyor" sözleriyle eleştirdi.

İSYAN HAREKETİNE Mİ KATILACAK

Bülow son dönemde SPD içinde önemli eleştirilerde bulunmuş ve partinin aldığı bir çok kararı sosyal demokrat politikalara uygun bulmayarak reddetmişti. Koalisyon hükümetine de partisinin aksine ret oyu kullanan Bülow, mecliste bağımsız olarak milletvekilliği görevini sürdürecek. 47 yaşındaki Bülow'ün Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht'in başlattığı İsyan Hareketine katılması bekleniyor.