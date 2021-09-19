SpaceX: Inspiration4 astronotları yörüngedeki üç günün ardından dünyaya döndü - Haberler
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BBC

SpaceX: Inspiration4 astronotları yörüngedeki üç günün ardından dünyaya döndü

BBC - Haberler | Dünya
SpaceX: Inspiration4 astronotları yörüngedeki üç günün ardından dünyaya döndü

Dört amatör astronot, uzayda geçirdikleri üç günün ardından Atlas Okyanusu'na iniş yaptı.

Dört amatör astronot, uzayda geçirdikleri üç günün ardından Atlas Okyanusu'na iniş yaptı.

Dörtlü, bugüne kadar yörüngeye çıkan ve tamamı profesyonel astronot olmayan kişilerden oluşan ilk özel uçuşu gerçekleştirerek tarihe geçti.

ABD'nin Florida eyaletinden Çarşamba günü uzaya çıkan dörtlü, yerel saatle Cumartesi 19:00'da (TSİ Pazar 01:00) dünyaya geri döndü.

İnişin ardından komuta merkeziyle konuşan Isaacman "Bizim için çok iyi bir uçuştu. Bu daha başlangıç" dedi.

Shift4 Payments adlı e-ticaret şirketinin sahibi, 38 yaşındaki milyarder Jared Isaacman'in yönetimindeki uzay aracının okyanusa inişi, dört paraşüt ile gerçekleşti.

Isaacman'in uçuş için ne kadar ödeme yaptığı açıklanmasa da Time dergisi, Elon Musk'ın SpaceX şirketine 200 milyon dolar ödediğini tahmin ediyor.

Diğer insanlara da macera yaşamaları için ilham vermeyi amaçlayan dörtlüye, bu nedenle Inspiration4 (ilham veren dörtlü) deniyor.

Uçuş ekibinde 51 yaşındaki jeofizikçi ve NASA astronot adayı Sian Proctor, 29 yaşındaki asistan doktor ve çocukluğunda kemik kanseri geçirmiş Hayley Arceneaux ile 42 yaşındaki eski hava kuvvetleri pilotu ve veri mühendisi Chris Sembroski yer alıyordu.

İnişin ardından bir basın toplantısı düzenleyen misyon direktörü Todd Ericson, "İkinci uzay çağına hoş geldiniz. Bundan sonra uzay sıradan insanlar için çok daha erişilebilir olacak" dedi.

Ekibin içinde bulunduğu Dragon kapsülü, içindeki bilgisayar sistemleri tarafından yönetildi. Florida'daki uzay üssünde bulunan SpaceX ekibi de bilgisayar sistemlerinin verdiği kararları sürekli olarak denetledi.

Altı aylık bir eğitim alan dörtlü, her gün ortalama 15 kere dünyanın etrafında döndü.

Uzmanlar düzenli olarak kanlarındaki oksijen seviyeleri, uyku düzenleri, bilişsel yetenekleri ve diğer hayati verileri ölçü.

Bu ölçümlerin, uzayda bulunmanın profesyonel astronot olmayan kişileri nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olması hedefleniyor.

Uzay yolculuğunun bir diğer amacı da, ekipteki Hayley Arceneaux'nun çocukken tedavi gördüğü ve şimdi de çalıştığı St. Jude's Çocuk Araştırmaları Hastanesi'ne bağış toplamaktı.

Uçuştaki dördüncü kişi hastaneye bağış yapan kişiler arasında yapılan bir çekilişle belirlenmişti.

Ekibin uzaya götürdüğü ukulele gibi bazı nesnelerin de dönüşte açık artırmayla satılarak hastaneye daha fazla bağış toplanması hedefleniyor.

BBC
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