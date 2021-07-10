SP'den tarım ve hayvancılık desteklerinin arttırılması talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SP'den tarım ve hayvancılık desteklerinin arttırılması talebi

SP'den tarım ve hayvancılık desteklerinin arttırılması talebi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Türkiye'de etkili olan kuraklığın Van'daki çiftçileri de olumsuz etkilediğini ifade ederek, daha önce tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin arttırılması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Türkiye'de etkili olan kuraklığın Van'daki çiftçileri de olumsuz etkilediğini ifade ederek, daha önce tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin arttırılması gerektiğini söyledi.

İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, son 6 aylık süreçte Van ve bölgede yağışların olmaması nedeniyle çok ciddi bir kuraklığın söz konusu olduğunu ifade etti. Kuraklığın başta tarım ve hayvancılık olmak üzere birçok sektörde olumsuzluklara neden olduğunu vurgulayan İlhan, "Yıllık ortalama metrekareye düşen yağış son bir yılda geçmiş yıllara oranla önemli ölçüde azalmıştır. Yağışların azalmasıyla birlikte ortaya çıkan kuraklık nedeniyle bölgemizde buğday, arpa, ot başta olmak üzere birçok tarımsal üründe verim düşüklüğü oluşmuş durumdadır. Son yıllarda artan gıda fiyatları yaşanan kuraklıkla birlikte daha da ciddi şekilde artacaktır. Özellikle hayvancılıkla uğraşanlar, kuraklığa bağlı olarak yem fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle büyük sıkıntılar çekmektedir. Bugün itibariyle ilimizde otun bağ fiyatı 20 TL, mercimek samanının tonu 2 bin 200 TL, buğday samanın tonu bin 200 TL, arpanın ton fiyatı ise 3 bin TL'den satılmaktadır. Bu mevsimde bile fiyatlar bu şekildeyse önümüzde ki günler de daha da artacaktır" dedi.

Kuraklığa bağlı yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok üreticinin bankalardan aldığı kredileri ödemekte zorlandığına da değinen İlhan, "Tarım ve hayvancılıktan zarar eden üreticiler, gelecek yıllarda tarım ve hayvancılığı terk edecek duruma gelecektir. İleride ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için büyük sıkıntılar yaşanmaması açısından tarım ve hayvancılığa yönelik destekler mutlaka arttırılmalı, yem desteği başta olmak üzere üretilen et, süt ve tarımsal ürünlere destek verilmelidir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak buradan yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımızdır. Tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarını çözüm adına bugünden tezi yok gerekli adımlar biran evvel atılmalıdır" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de (2)
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de (2)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (2)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Ajda Pekkan Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SP'den tarım ve hayvancılık desteklerinin arttırılması talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 23:33:57. #1.14#

title