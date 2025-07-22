Güven Bana yarışmasının yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarışmadaki her bir soru, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Sorunun cevabını beklerken, yarışmacının nasıl bir yanıt vereceği de ayrı bir heyecan unsuru oluşturuyor. Bu eğlenceli yarışma, seyircilerine hem öğrenme hem de eğlenme deneyimini bir arada sunuyor. Ekran başındaki pek çok kişi, yarışmacıyla birlikte soruları yanıtlamaya çalışıyor. Peki, Sözlük tanımına göre çabuk iş gören eline ayağına çabuk kişiler için yapılan benzetmedir?

SÖZLÜK TANIMINA GÖRE ÇABUK İŞ GÖREN ELİNE AYAĞINA ÇABUK KİŞİLER İÇİN YAPILAN BENZETMEDİR?

A: Hindi gibi

B: Çıta gibi

C: Karga gibi

D: Kuş gibi

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATINDAKİ FARKLILIKLAR

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından ayrılarak güven ve stratejiyi ön plana çıkaran bir yarışma formatı sunuyor. Yarışmanın temel işleyişi şöyle: Daha önce hiç karşılaşmamış iki yarışmacı, stüdyoda buluşarak 1 milyon TL'lik büyük ödül için birlikte mücadele ediyor. Bilgi sorularına verdikleri doğru yanıtlar sayesinde ödül havuzunu büyütüyorlar. Her doğru cevap, kasadaki para miktarını artırıyor.

YARIŞMANIN KALBİNDE GÜVEN VAR

Programın en kritik özelliği güvene dayalı karar anlarıdır. Yarışmanın belirli noktalarında yarışmacılar, önlerinde bulunan butona basarak yarışmadan ayrılma şansına sahipler. Bu kararla, yarışmacı o ana kadar biriken ödülün tamamını tek başına alabilir. Ancak bu durumda diğer yarışmacı eli boş kalır. Yarışmacılar isterlerse, birbirlerine güvenip yarışmaya devam ederek ödülü paylaşmayı tercih edebilirler ya da butona basıp ödülü tek başlarına almaya karar verebilirler. Bu stratejik anlar, yarışmanın gerilimini zirveye taşıyor.

AİLELERİN KATILIMIYLA ARTAN DUYGUSALLIK

Yarışmacılar stüdyoya aileleriyle birlikte geliyor. Bu durum, alınan kararların sadece maddi değil, duygusal etkilerini de izleyiciye geçiriyor. Ailelerin tepkileri, yarışmanın heyecanına insani bir boyut katıyor. Yarışmada yalnızca bilgi değil; güven, strateji ve duygusal zekâ da büyük rol oynuyor.