Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, sözlü sınav duyurusu yapıldı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, sözlü sınav duyurusu yapıldı mı?
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15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakat yerleri ve tarihleri merak konusu oldu. Sözlü sınav duyurusunun ne zaman yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bu konuda bekleyiş sürerken, adaylar mülakat yerleri ve alım süreci hakkında bilgi almayı umuyor.

Sözlü sınav süreci, binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren önemli bir aşamayı ifade ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Peki, sözlü sınav ne zaman başlayacak ve sözlü sınav giriş belgeleri nasıl alınacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, sözlü sınav duyurusu yapıldı mı? İşte detaylar...

SÖZLÜ SINAVLAR HANGİ İLLERDE GERÇEKLEŞECEK?

Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, sözlü sınav duyurusu yapıldı mı?

SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek. Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, sözlü sınav duyurusu yapıldı mı?

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak. Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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