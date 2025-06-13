Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
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15 bin öğretmen ataması sürecinde "Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı?" sorusu, adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözlü sınavlara katılacak öğretmen adayları için beklenen duyuruyu yaptı.

Sözleşmeli Öğretmen mülakat yerleri ile ilgili detaylar ve sorgulama işlemleri netleşti. "Sözleşmeli Öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arayan binlerce aday, MEB'in duyurusunu yakından takip ediyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sürecinde sözlü sınavlara ilişkin detayları duyurdu. Sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adayların sınav giriş belgeleri, 13 Haziran 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Bu belgelerde, adayların sınav tarihi, saati ve sınav merkezi gibi bilgiler yer alacak.

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

ADAYLARIN DİKKATİNE

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak.

Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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