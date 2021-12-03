SÖZLEŞMELİ FİZYOTERAPİST VE SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI) YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLİMİZE ATANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN...

1- Başvuru Sonuç Belgesi.

2- 2020 Kpss (B) Grubu Sonuç Belgesi.

3- Diploma aslı veya onaylı örneği (Söz konusu belgenin bulunması durumunda E-devlet üzerinden de alınması, adaylar başvuru tarihinin son günü olan 05. 11. 2021 tarihi itibarıyla başvuruda bulunduğu eğitim düzeyi ve alanında mezun durumda olmaları gerekmektedir).

4- Aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonuna yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge. (Söz konusu belgenin bulunması durumunda E-Devlet üzerinden de alınması) Alan mezunları için istenilmemektedir.

5- Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge. (E-Devletten alınabilir)

6- Sağlık Kurulu Raporunun aslı ile söz konusu rapor E-Devlet üzerinde kayıtlı ise E-Devlet üzerinden de alınması (mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına ilişkin, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu)

7- 3 adet vesikalık fotoğraf.

8- Mal bildirimi (https://mugla. meb. gov. tr/ adresinde yayımlanacak form doldurulabilir. )

9-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

10-İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)

11-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devletten alınabilir)

Not:

· İlimize yerleştirilmesi yapılan adaylar kendilerine yapılacak olan tebligatı beklemeden 03/12/2021 tarihinden itibaren yukarıda istenilen belgeleri https://mugla. meb. gov. tr/ adresinde yayımlanacak dilekçe örneği ile birlikte Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Atama Bölümüne elden teslim edebilirler.

Milli Eğitim Bakanlığına Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuru'nun "1. 1 Genel Şartlar" başlıklı bölümünde "Psikoteknik" belge şartı kaldırıldığından adaylardan "Psikoteknik" belgesi istenmeyecektir.

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.

Mal Bilidirim Formu İçin Tıklayınız.

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