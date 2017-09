Sözen'den Hizmet Teşekkürü

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kaymakamlar Kararnamesi ile İstanbul Bakırköy Kaymakamlığına atanan Nazmi Günlü'ye hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.



Manavgat Kaymakamı olarak 2 yıldır görev yapan ve yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile İstanbul'un Bakırköy İlçe Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Nazmi Günlü, veda ziyaretleri kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i ziyaret etti. Kaymakam Günlü, görev yaptığı bölgelerde edindiği dostlukların her zaman baki kaldığını belirtti. Görev yaptıkları süre boyunca birlikte uyum içinde çalışarak başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Sözen, Manavgat Belediyesi'ne desteklerinden dolayı Nazmi Günlü'ye teşekkür etti. Sözen, "Kentimize bu denli katkı sağlayan ve gittiği her yerde sevgiyle karşılanan bir görev adamının ilçemizde görev yapması bizleri onurlandırmıştır. Yaptığımız çalışmalarda belediyemize ve kentimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür eder yeni görev yerinde başarılar dileriz" dedi. Başkan Şükrü Sözen ve Kaymakam Nazmi Günlü birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Şükrü Sözen, Günlü'ye Atatürk tablosu, Manavgat görselli anmalık ve Manavgat desenli fincan takımı hediye ederek, her zaman Manavgat'ı hatırlamasını istedi. - ANTALYA