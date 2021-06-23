Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası

Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yanında yaşayan ailenin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Uşşaki Tarikatı'nın sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban, 'zincirleme şekilde çocuğun istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yanında yaşayan ailenin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Uşşaki Tarikatı'nın sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban, 'zincirleme şekilde çocuğun istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatı'nın sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın, Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Eyüp Fatih Şağban duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaada, sanığın 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını, 'çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatini istedi. Müşteki avukatları ise cumhuriyet savcısının beraate yönelik açıklamasına katılmadıklarını belirterek, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Şağban ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddederek, "Bir önceki duruşmada kızın babasının kızını taciz ettiği ve annesinin buna birkaç kez şahit olduklarını beyan etti tanıklar. Mağdur avukatlarının ise kızımızın yanındayız açıklamasını anlamıyorum. Bu iddia edilen eylemi yapmam için aklımı yitirmiş olmam lazım. Savcının mütalaasını da kabul etmiyorum" dedi.'BİZE KUMPAS KURDULAR'Eyüp Fatih Şağban kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, "Bu ailenin kötü niyetli olduğunu anladığımız için Akyazı'daki eve başka aile aldık. Bu olay 6 ay sonra ortaya çıktı. Bize kumpas kurdular. Şahsımın mağdur edilmesinin adaletine uymayacağını biliyorum. Beraatimi istiyorum. Biz şan ve şeref için yaşayan insanız. Az da olsa bir ceza olursa bu benim idam fermanım olacaktır. Bu tarz iftiraların son mağduru olmamla birlik başka kimsenin başına gelmemesini temenni ediyorum. Bu komplo ortaya çıktığı için bana burası 5 yıldızlı otel gibi geliyor. Biz Sakarya'yı tüm dünyaya tanıtırken bu kumpasa düşürülmek çok kötü" diye kendini savundu.Söz alan sanık avukatları ise, "Y.A.'nın beyanlarında çok çelişki var. Bu sebeple olayın kumpas olduğu apaçık ortadadır. Biz sanığın beraatiyle beraber tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Diyecek bir şeyi olup olmadığı sorulan Şağban ise beraatini istedi. Duruşmaya verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Eyüp Fatih Şağban'ı 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay, 'Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak

Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın mağdur sıfatıyla yer aldığı 'çalıntı bisiklet' davası, şikayetin geri çekilmesinin ardından düştü
Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın mağdur sıfatıyla yer aldığı "çalıntı bisiklet" davası, şikayetin geri çekilmesinin ardından düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Boris Johnson Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tolga Yüce Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Metin Oktay Burak Elmas Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 14:34:44. #1.14#

title