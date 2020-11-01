Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı

01.11.2020 22:19 | Son Güncelleme: 01.11.2020 22:34

Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoyun Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu öne sürülmüştü. Söz konusu iddiaların ardından Ermenistan Telegram kanallarında, Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiğine dair videolar paylaşıldı.

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoyun Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğu iddia edilmişti. Resmi kaynaklardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, söz konusu iddiayı güçlendiren yeni görüntüler ortaya çıktı.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ermenistan Telegram kanallarında Arayik Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiğine dair videolar paylaşıldı. Görüntülerdeki kişinin Harutyunyan olup olmadığı henüz teyit edilmedi.

"ZAFERE İNANIYORUM" DEMİŞTİ

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder. Ben zafere inanıyorum, bu günlerin dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bunun için mücadele etmeniz, Azerbaycan ordusunu cezalandırmanız, bir an önce Artsah'a gelmeniz gerekiyor. Birkaç gün içinde cephede bir kırılma noktası oluşturmalı ve düşmanı Şuşa'nın kapılarında cezalandırmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı

İlgili Haberler

Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu
Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Mesut Yılmaz Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Halil Sezai Aleyna Tilki Eser Yenenler
Spor Can Bartu Tamer Tuna Metin Oktay Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 22:34:13. #1.15#
title