Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı

Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoyun Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu öne sürülmüştü. Söz konusu iddiaların ardından Ermenistan Telegram kanallarında, Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiğine dair videolar paylaşıldı.

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoyun Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğu iddia edilmişti. Resmi kaynaklardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, söz konusu iddiayı güçlendiren yeni görüntüler ortaya çıktı.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ermenistan Telegram kanallarında Arayik Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiğine dair videolar paylaşıldı. Görüntülerdeki kişinin Harutyunyan olup olmadığı henüz teyit edilmedi.

"ZAFERE İNANIYORUM" DEMİŞTİ

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder. Ben zafere inanıyorum, bu günlerin dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bunun için mücadele etmeniz, Azerbaycan ordusunu cezalandırmanız, bir an önce Artsah'a gelmeniz gerekiyor. Birkaç gün içinde cephede bir kırılma noktası oluşturmalı ve düşmanı Şuşa'nın kapılarında cezalandırmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.