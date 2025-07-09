Sözcü Televizyonu, RTÜK'ün verdiği kararın ardından 09.07.2025 tarihinde saat 00.00 itibarıyla 10 gün süreyle kapatıldı. Peki, Sözcü TV neden kapatıldı?

SÖZCÜ TV NEDEN KAPATILDI?

Sözcü TV'deyer alan açıklamada:

"Yayınımız, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27.03.2025 tarih ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan 17 no'lu kararı uyarınca, kuruluşumuzca 23.03.2025 tarihinde saat 19:59'da yayınlanan "Nokta Atışı" adlı program yayınında, 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.' ilkesinin tekraren ihlali gerekçesiyle 10 gün süre ile durdurulmuştur." denildi.

SÖZCÜ TV NE ZAMAN AÇILACAK?

Sözcü TV 10 gün sonra tekrar açılacak.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir.

Sözcü TV ve Halk TV'ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1'e 5 kez program durdurma cezası, uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulanmıştır.

Bazı siyasetçiler ve bahse konu yayıncı kuruluşlar ile RTÜK üzerinden görünürlük ve popülarite elde etmeye çalışan malum çevreler tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik şekilde bu yaptırımların bir anda verilmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Bir kez daha hatırlatıyoruz:

•RTÜK'ün ilke kararları şeffaftır,

•6112 sayılı Kanun hükümleri tartışmasızdır,

•Mahkeme kararları ortadadır.

Bu vesileyle tüm yayıncılarımızı kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet ediyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL KANALA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sözcü TV Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. Özel aynı zamanda Sözcü TV Özel Yayını'na da konuk oldu.