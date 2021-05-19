Son dakika haber: Kalın: ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasını kınıyoruz
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Son dakika haber: Kalın: ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasını kınıyoruz

Son dakika haber: Kalın: ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasını kınıyoruz
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına ilişkin, "ABD Dışişleri Bakanlığının gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmayan söz konusu açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına ilişkin, "ABD Dışişleri Bakanlığının gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmayan söz konusu açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yazılı açıklama yaparak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Kalın, Türk halkının mazlumun yanında olmayı tarih boyunca insani bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti. Kalın, "İsrail'in Filistin halkını zorla evlerinden çıkartıp, sivilleri hatta bebekleri katlederken, Cumhurbaşkanımızın bu vahşete sessiz kalması düşünülemez. İsrail'in hiçbir değer ve sınır tanımayan savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine 'dur' demek yerine ABD yönetimi, mazlumun hakkını savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ithamlarla meşgul olmaktadır. Cumhurbaşkanımızın mazlum Filistin halkının yanında olmasını ve İsrail'in hukuk ve insanlık dışı tavırlarına ayna tutmasını ABD'nin anti-semitizm ile bağdaştırması trajikomik bir yaklaşımdır. ABD görmese de vicdan sahibi herkes Filistin'de yaşanan vahşetin farkındadır. İsrail'in yapmış olduğu katliamlar anti-semitizm yaftasıyla örtülemez. ABD Dışişleri Bakanlığının gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmayan söz konusu açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek Yahudi Soykırımı konusunda gerekse Türkiye'deki Musevi Cemaatinin haklarının korunması konusunda gösterdiği hassasiyetin ortada olduğunu belirten Kalın, "Bunun en büyük şahidi Türkiye'deki Musevi cemaati temsilcileridir. Cumhurbaşkanımızın haklı duruşuna mesnetsiz ithamlar ile karşılık vermek yerine ABD'yi Filistin konusundaki adil olmayan tutumunu muhasebe etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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