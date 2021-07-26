Avusturya Başbakanı Kurz'un mülteci sözlerine Dışişleri'nden ders gibi yanıt: Türkiye, Afganistan'a komşu bir ülke değil
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Avusturya Başbakanı Kurz'un mülteci sözlerine Dışişleri'nden ders gibi yanıt: Türkiye, Afganistan'a komşu bir ülke değil

Avusturya Başbakanı Kurz'un mülteci sözlerine Dışişleri'nden ders gibi yanıt: Türkiye, Afganistan'a komşu bir ülke değil
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Politika

Afganistan'dan gelen yeni göç dalgası dünya gündemini meşgul ederken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un, Afgan mülteciler için Türkiye'nin doğru yer olduğunu belirten açıklamasına ilişkin, "Her şeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz'un ifade ettiği gibi Afganistan'a komşu bir ülke değildir. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye'yi daha doğru yer olarak işaret eden ifadelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE AFGANİSTAN'A KOMŞU DEĞİL"

Kurz'un ifadelerinin Türkiye tarafından hayretle karşılandığını bildiren Bilgiç, "Her şeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz'un ifade ettiği gibi Afganistan'a komşu bir ülke değildir. Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve iş birliğini vurgulamak yerine, 'göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin' şeklindeki tutum hem bencilce, hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Bilgiç: Türkiye, yeni bir göç dalgasını üstlenmeyecek

"TÜRKİYE, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ DEVRALMAYACAK"

Avusturya'nın uluslararası yükümlülükleri ile AB kuralları çerçevesinde Afgan sığınmacılara uluslararası koruma sağlamak zorunda olduğunu açıklayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Diğer AB ülkeleri gibi Avusturya da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi'ne taraftır. Avusturya, uluslararası yükümlülüklerine ve AB kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir durumda devralmayacaktır. Kitlesel göç krizinden endişe duyan Avrupa ülkelerinin, çözümü Türkiye'de aramak yerine, Afganistan ve komşu ülkelerle doğrudan görüşülmesi, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzenli göçmenlerin bulundukları topluma entegrasyonu konularına kafa yormaları daha yararlı olacaktır."

Sözcü Bilgiç: Türkiye, yeni bir göç dalgasını üstlenmeyecek
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

KURZ NE DEMİŞTİ?

Dün, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afganistan'dan gelen yeni göç dalgasıyla ilgili Avrupa Birliği'ne uyarılarda bulunmuştu. Kurz "Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa, herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç'e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum" demişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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Avusturya Başbakanı Kurz'un mülteci sözlerine Dışişleri'nden ders gibi yanıt: Türkiye, Afganistan'a komşu bir ülke değil - Haberler
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