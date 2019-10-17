Söz Vermiştin Filmi

17.10.2019 17:58

Müzik yapımcısı Nesim, okul yıllarından tanıdığı Lilyan'la, yeni keşfetmeye başladığı sosyal medyada karşılaşır. Beklenmeyen bu karşılaşma kısa zamanda büyük bir aşka dönüşür. Hızla gelişen Lilyan ve Nesim'in tutkulu aşkı, hayatın gerçekleriyle dolu sürprizlere gebedir.

Baran Seyhan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Söz Vermiştin' filminin oyuncu kadrosunda Emre Karayel, Aslı Tandoğan, Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Mazlum Çimen gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Baran Seyhan

Senaryo: Baran Seyhan

Oyuncular: Emre Karayel, Aslı Tandoğan, Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Enes Üstündağ, Mazlum Çimen, Levent İnanır, Nur Sürer

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Söz Vermiştin

Yapımcı Firma: Sarmaşık Sanatlar

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 15.11.2019



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Kaynak: InterSinema.com